Einen Steam Account kaufen – darauf solltet ihr achten

Was früher ging, ist heute kaum noch möglich: Statt das Lieblingsspiel einem Freund ausleihen zu können, muss im Zeitalter der Digitalisierung alles neu erworben werden. Wer das umgehen möchte, kommt vielleicht auf den Gedanken, einen Steam-Account mit vielen Spielen im Inventar zu kaufen. Doch ist das eine gute Idee? Das erfahrt ihr hier.

Die Möglichkeit, Spiele nach dem erfolgreichen Durchspielen einzeln zu verkaufen, gibt es in Steam nicht. Insbesondere Gamern, die gerne auf Gebrauchtspiele zurückgreifen, oder Spielern, die nicht regelmäßig ihr Erspartes für alle Neuerscheinungen ausgeben möchten, ohne alte Spiele wiederverwerten zu können, stöhnen hierbei auf. An dieser Stelle kommt der Gedanke ins Spiel, einen Steam-Account zu kaufen, um einige Euro zu sparen.

Risiken und Gefahren beim Kauf eines Steam Accounts

Sind Spiele bereits mit einer Steam-ID verbunden, gibt es keine Möglichkeit mehr, diese irgendwie weiterzugeben. Wer dennoch günstig an Spiele gelangen möchte, der kann online einen bereits bestehenden Steam-Account kaufen. Insbesondere bei eBay finden sich vermehrt Angebote von Steam Accounts, die bereits mehrere Spiele beinhalten. Meistens sind diese für einen Bruchteil des ursprünglichen Preises zu ersteigern. Doch ist das Kaufen eines Steam-Accounts sicher? Und darf man das überhaupt?

Kurz und knapp: Die Antwort lautet zweimal „Nein“. eBay löscht regelmäßig Auktionen, in welchen Steam-Accounts zum Kauf angeboten werden. Der Weiterverkauf von Steam-Accounts ist ebenso in den Nutzungsbedingungen von Steam, die bei der Erstellung eines Accounts bestätigt werden, ausdrücklich ausgeschlossen. Haltet euch also von Webseiten wie G2G, MMOGA oder Eldorado fern, wenn ihr euer Geld nicht verschwenden wollt.

Es mag so aussehen, als ob ihr mit dem Kauf von Steam-Account Geld sparen würdet, aber da der Account dann jederzeit weg sein könnte, ist von dem Kauf stark abzuraten. (© Screenshot GIGA)

Zwar liest man an vielen Stellen im Netz, dass der Kauf von Steam Accounts „illegal“ wäre, ganz so weit reicht es dann aber doch nicht. Der An- und Verkauf von Steam-Accounts stellt natürlich keine Gesetzeswidrigkeit dar und kann demnach nicht strafrechtlich belangt werden. Dennoch ist dies ein klarer Verstoß gegen die AGBs von Steam.

Hat man einen Steam-Account per Kauf über eBay erworben, ist es durchaus möglich, dass der Account früher oder später samt aller vorhandenen Spiele von Steam gesperrt wird. Auch andere Webseiten, die Steam-Accounts oder Spiel-Keys zum Kauf anbieten sind mit extremer Vorsicht zu genießen.

Einen Steam Account kaufen – Verstoß gegen AGBs, lauernde Betrüger

Neben dem Verstoß gegen die Steam-Richtlinien ist der Steam Account-Kauf darüber hinaus mit weiteren Gefahren belastet. So weiß man gerade bei Auktionshäusern oder Käufen über das Internet selten, wer auf der gegenüberliegenden Seite des Rechners sitzt. Hat man einen Steam Account gekauft, werden die Zugangsdaten in der Regel nach Erhalt des Geldes übermittelt

An dieser Stelle könnte es z. B. passieren, dass man einen Account erhält, der von Steam bereits gesperrt wurde, der versprochene Spiele-Inhalt nicht dem entspricht, was sich im gekauften Steam-Account vorfindet oder der Verkäufer den Account kurze Zeit nach dem Verkauf als gestohlen meldet, bzw. das Passwort wieder verändert, so dass Steam-Kauf nur kurze Freude bereitet.

Bevor man sich also entschließt, einen Steam Account zu kaufen, sollte man die Risiken und Gefahren überdenken. In der Regel ist das Geld besser angelegt, wenn man innerhalb seines eigenen Accounts auf die regelmäßigen Steam Deals wartet. Hierbei ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite!

Steam-Account verkaufen?

Auch wer mit dem Gedanken spielt, seinen Steam Account zu verkaufen, sollte sich dies zwei Mal überlegen. Der Steam-Nutzungsvertrag besagt: „Es ist Ihnen untersagt, Ihr Benutzerkonto zu verkaufen, für dessen Nutzung Geld zu verlangen oder es anderweitig weiterzugeben.“ Demzufolge begibt man sich auf dünnes Eis, wenn man versucht, seinen eigens erstellten Account gegen Geld zu veräußern.

Im schlimmsten Fall wird der Account nach dem Verkauf gesperrt. So hat man dann das Problem, den Käufer zufriedenstellen zu müssen, der seine Ware doch nicht bekommen hat. Zudem sind alle erworbenen Spiele nach der Sperrung unbrauchbar. Möchte man seinen Steam-Account verkaufen, sollte man sich der Risiken also bewusst sein.

Natürlich hat das Unternehmen Valve, dass für Steam zuständig ist, seine Augen nicht überall. Wer sich geschickt anstellt oder seinen Account im privaten Kreis verkaufen möchte, verstößt zwar gegen die AGBs der Verkaufsplattform, muss aber nicht zwingend damit rechnen, dass der Account tatsächlich gesperrt wird.

Steam Family-Sharing: Alternative zum Spielkauf

Glücklicherweise gibt es bei Steam doch die Möglichkeit, untereinander die Spiele zu tauschen: das sog. „Steam Family Sharing“. Seit dem Update 2024 ist es sogar möglich, dass mehrere Spiele von ein und demselben Account gleichzeitig gespielt werden – früher ging das nicht. Wer mehr über die Einrichtung von Steam-Family-Sharing erfahren möchte, ist mit unserem Guide zu dem Thema gut bedient: Steam-Family-Sharing – wie geht das?

