Düsterer Mix aus Strategie und Survival landet in den Steam-Bestsellern – noch vorm Release

Mit dem ersten Frostpunk erschien vor knapp sechs Jahren ein düsterer Mix aus Aufbaustrategie- und Survival-Spiel, der viele Spieler in seinen Bann gezogen hat. In wenigen Tagen soll endlich der Nachfolger an den Start gehen – und der hat es jetzt schon geschafft, sich einen Platz in den Steam-Bestsellern zu sichern. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch oben anschauen.

Frostpunk 2 wird zum Steam-Bestseller

Eigentlich erscheint Frostpunk 2 erst am 20. September 2024 – der Release ist also noch ein paar Tage weg. Das hält die Fans auf Steam jedoch allem Anschein nach nicht davon ab, sich die Fortsetzung des düsteren Aufbauspiels jetzt schon zu kaufen. Denn wer einen Blick in die Steam-Bestseller wirft, wird feststellen, dass Frostpunk 2 es geschafft hat, sich dort immerhin den neunten Platz zu sichern (Quelle: Steam). Gar nicht mal schlecht für ein Spiel, das offiziell noch nicht einmal erschienen ist.

In Frostpunk 2 liegt es wieder an euch, den Fortbestand eurer Stadt während einer Eiszeit zu sichern. Um das zu schaffen, müsst ihr schwierige Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen und gleichzeitig darauf achten, dass ihr die Bewohner eurer schönen Metropole nicht gegen euch aufbringt. Dass das nicht immer leicht oder gar möglich ist, macht den Reiz des Spiels aus.

Frostpunk 2 11 bit studios

Frostpunk 2 wird von vielen Steam-Spielern bereits jetzt gekauft, obwohl es noch gar nicht draußen ist. (© 11 bit studios / Valve)

Frostpunk 2: Deluxe-Vorbesteller erhalten Vorabzugang

Das große vorzeitige Interesse dürfte vor allem daher rühren, dass Vorbesteller der Deluxe-Edition schon drei Tage früher ins Spiel starten können. Die normale Version von Frostpunk 2 kostet zum Start am 20. September 2024 44,99 Euro, die Deluxe-Edition schlägt hingegen mit 74,99 Euro zu Buche. Aktuell gibt es jedoch 10-Prozent-Rabatt, sodass diese nur 67,49 Euro kostet (bei Steam anschauen).

Neben dem Vorabzugang erhalten Besitzer der Deluxe-Version auch noch drei DLCs, die in Zukunft veröffentlicht werden sollen, einen exklusiven Spielgegenstand, ein digitales Artbook und den Soundtrack.

Gut zu wissen: Wer nicht weiß, ob ihm das Spiel taugt, schaut am besten erst einmal in den ersten Teil rein. Den gibt’s auch gerade bei Steam für 2,99 Euro im Angebot (bei Steam anschauen). Regulär kostet das Spiel 29,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 21. September 2024.