96 Prozent positiv: Irrer Steam-Simulator steigt in den Topsellern ein

Immer wieder schaffen es Simulatoren mit verrückten Szenarien in die Liste der Steam-Topseller. Der TCG Card Shop Simulator ist sogar schon kurz nach Release ein PC-Erfolg. Den Gameplay-Trailer haben wir euch oben eingebunden.

Simulator geht kurz nach Release auf Steam steil

Steam-Spieler lieben Simulatoren. Inzwischen könnt ihr so gut wie jeden Job der echten Welt auch auf bequem vor eurem PC erleben. Der TCG Card Shop Simulator lässt euch jetzt einen eigenen Sammelkarten-Shop eröffnen und findet damit kurz nach Release schon viele Fans. In der Liste der Steam-Topseller steht das Spiel aktuell auf dem fünften Platz (Quelle: Steam).



Der Steam-Simulator ist am 15. September erschienen und befindet sich aktuell noch im Early-Access. Bereits jetzt könnt ihr euren eigenen Laden einrichten und Pokémon-ähnliche Sammelkarten verkaufen. Wie für einen guten Simulator üblich, gilt es viele kleine Stellschrauben einzustellen und euren Laden auf aktuelle Trends anzupassen.



Der TCG Card Shop Simulator kostet 12,79 Euro auf Steam. Bis zum 22. September könnt ihr allerdings noch 10 Prozent sparen, wodurch der Preis aktuell bei 11,51 Euro liegt (bei Steam ansehen).

TCG Card Shop Simulator OPNeon Games

Ein brandneuer Simulator namens „TCG Card Shop Simulator“ erfreut sich auf Steam großer Beliebtheit. (© OPNeon Games, Valve)

Neuer Steam-Hit: Karten verkaufen oder selbst sammeln?

Zu euren Aufgaben im TCG Card Shop Simulator gehört außerdem, den eigenen Laden für Kunden herzurichten, die direkt vor Ort Karten spielen wollen. Dabei bedient sich TCG Card Shop Simulator auch an Klischees: So müsst ihr stinkende Gäste mit Deo einsprühen, um die Sauberkeit im Laden zu gewährleisten. Die Booster Packs in den Regalen könnt ihr schlussendlich auch selbst öffnen. Ob ihr seltene Karten verkauft oder für die eigene Sammlung aufhebt, liegt in eurer Hand.



Die Early-Access-Version des Simulators kommt auf Steam auch schon richtig gut an. Aktuell fallen 96 Prozent der Rezensionen positiv aus, wobei allerdings aktuell weniger als 300 Spieler eine Bewertung abgegeben haben. Einige Fans haben außerdem den großen Wunsch, in Zukunft auch selbst mit den eigenen Karten spielen zu können. Das Feature fehlt aktuell noch, soll im Laufe der Entwicklung allerdings nachgeliefert werden.

