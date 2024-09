Alle wünschen sich dieses Steam-Game – doch niemand weiß, wann es erscheint

Steam zeigt euch, welche Spiele auf den meisten Wunschlisten stehen. Die Nr. 1 ist ein heiß erwartetes Metroidvania, von dem niemand weiß, wann es erscheint. Den Trailer für Hollow Knigt: Silksong könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Das ist das meistgewünschte Spiel auf Steam

Hollow Knight ist eines der beliebtesten Spiele auf Steam. Der Nachfolger wurde bereits 2019 angekündigt, doch von einem Release-Termin fehlt jede Spur. Trotzdem gibt es aktuell kein Spiel, das auf so vielen Wunschlisten steht wie Hollow Knight: Silksong (Quelle: Steam).



Wie schon beim Vorgänger handelt es sich auch bei Hollow Knight: Silksong um ein 2D-Metroidvania. Ihr erkundet eine manchmal düstere, manchmal bunte Käferwelt, in der euch viele Gegner und knifflige Bosse erwarten.



Ihr schlüpft diesmal in die Rolle von Fan-Favorit Hornet, die laut Steam-Produktseite neue akrobatische Fähigkeiten mitbringt und eigene Waffen, Werkzeuge und Fallen benutzt, um Gegner zu verwirren und die Level auch vertikal zu erklimmen.

Anzeige

Vom meistgewünschten Spiel auf Steam fehlt jede Spur. (© Team Cherry, Valve)

Hollow Knight: Silksong Team Cherry

Hollow Knight: Silksong – wo bleibt das Spiel?

Hollow Knight: Silksong wird heiß erwartet, doch es gibt noch nicht einmal einen Release-Zeitraum. Im Mai 2023 hatte Matthew Griffin vom Entwicklerstudio Team Cherry noch erklärt, dass das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss. Es wurden allerdings mehr Informationen versprochen, sobald der Release näher rückt.



Seitdem gab es kaum neue Updates von Team Cherry. Auch auf der Gamescom 2024 glänzte Silksong nur durch Abwesenheit. Das letzte Lebenszeichen bestand aus einer offiziellen Produktseite im Microsoft-Store im April 2024.



Es sieht ganz danach aus, als würde Hollow Knight: Silksong seine Position in der Liste der meistgewünschten Spiele noch länger verteidigen. Auf Platz 2 sitzt aktuell Frostpunk 2, das bereits am 20. September erscheinen soll. Stalker 2: Heart of Chornobyl folgt auf Platz 3 mit einem geplanten Release am 20. November 2024.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.