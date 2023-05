Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Computerspiel auf Instant Gaming gestoßen und fragt euch nun, ob der Händler seriös ist? Die Antwort dazu gibt's hier.

Wer im Internet günstig Videospiele kaufen möchte, trifft früher oder später auf die Webseite Instant-Gaming.com. Tatsächlich unterbietet dieser Anbieter die Preise gängiger Spiele-Plattformen wie Steam oder den Epic Games Store regelmäßig. Teilweise sind die Preise dort schon fast zu schön, um wahr zu sein. Kann Instant Gaming also wirklich seriös sein? Genau dieser Frage wollen wir hier für euch auf den Grund gehen.

Instant Gaming: Ein Keyseller mit oftmals ungeschlagenen Preisen

Bei Instant Gaming handelt es sich um einen sogenannten Keyseller. Wer hier Computerspiele erwirbt, erhält also keine klassische Box mit einem Datenträger, wie sie bei lokalen Handelsketten wie Saturn oder Media Markt vorzufinden sind.

Stattdessen bekommt ihr nach dem Kauf lediglich einen Produktschlüssel in digitaler Form, mit dem sich der erworbene Titel anschließend aktivieren lässt. Das Spiel an sich steht euch dann ausschließlich als Download zur Verfügung, was aber auch auf anderen Spieleplattformen heutzutage gängig ist.

Wie auch bei der Konkurrenz ist für einen Einkauf bei Instant Gaming eine Registrierung inklusive Angabe eurer Adressdaten erforderlich. Nachdem ihr diese abgeschlossen habt, könnt ihr die gewünschten Spiele im Shop in euren Einkaufskorb legen und anschließend kaufen. Die Bezahlung erfolgt dabei mit gängigen Zahlungsmitteln wie beispielsweise verschiedenen Kreditkarten, PayPal oder einer Sofortüberweisung.

Kann Instant Gaming bei diesen Preisen wirklich seriös sein?

Besonders verlockend ist das Angebot aufgrund der vergleichsweise niedrigen Preise. Da Instant Gaming oftmals zu den günstigsten Anbietern gängiger Videospiele gehört, stellt sich zurecht die Frage, ob die Webseite überhaupt seriös sein kann.

Tatsächlich ist die Preisdifferenz zu den Konkurrenten jedoch nicht immer so groß, wie man zunächst denken mag. Wer beispielsweise glaubt, hier einen frisch veröffentlichten AAA-Titel für unter 10 Euro zu erhalten, liegt falsch. Gerade bei den neuen Spielen der großen Publisher sind Preise jenseits der 50 Euro auch auf Instant Gaming keine Seltenheit.

Darüber hinaus spricht auch die durchschnittliche Bewertung von 4,7 Sternen auf Trustpilot dafür, dass das Angebot von Instant Gaming eher als seriös einzustufen ist. 96 Prozent der über 600.000 Bewertungen des Dienstes haben vier oder fünf Sterne.

Wer hier die schlechteren Rezensionen genauer untersucht, stellt außerdem fest, dass sich die meisten enttäuschten Anwender eher über technische Probleme mit dem erworbenen Spiel beklagen als über den Kaufprozess auf Instant Gaming. Obendrein antwortet das Unternehmen regelmäßig auf die kritischen Bewertungen und bietet aktiv Lösungsvorschläge an. Ein vorbildliches Verhalten, das von einem unseriösen Anbieter wohl kaum zu erwarten ist.

Ferner kommt auch in gängigen Gaming-Foren immer wieder die Frage auf, ob Instant Gaming seriös ist. Auch hier fällt das Feedback aber durchweg positiv aus. Dass Benutzer dort 20 oder mehr Spiele ohne jegliche Probleme erworben haben, ist eher die Regel als eine Ausnahme.

Fazit und Empfehlung

Abgesehen von den oftmals unschlagbaren Angeboten spricht wenig dafür, dass Instant Gaming nicht seriös ist. Es lohnt sich dennoch, vor dem Kauf die Preise zu vergleichen. Denn vereinzelt kommt ihr bei anderen Anbietern eben doch mal etwas günstiger weg. Insbesondere dann, wenn gängige Spiele-Plattformen mit Rabattaktionen werben.

