Abruptes Ende für Harry-Potter-RPG: Warner Bros. knipst die Lichter aus

Mit Hogwarts Legacy hat Warner Bros einen Mega-Erfolg gelandet – doch nicht jedes Harry-Potter-Spiel hat so viel Glück. Das Mobile-RPG Harry Potter: Magic Awakened sollte eigentlich auf dem PC erscheinen, aber nun schaltet Warner Bros. stattdessen die Server ab. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Warner Bros. beerdigt Harry Potter: Magic Awakened

Das Mobile-RPG Harry Potter: Magic Awakened wurde von dem chinesischen Publisher NetEase zunächst 2021 in China und Taiwan veröffentlicht – im Juli 2023 erschien es dann auch weltweit mit Warner Bros. als Publisher.



Damals war sogar die Rede von einer internationalen PC-Version, die nun jedoch niemals apparieren wird, denn Warner Bros. schaltet die Server für das Spiel in Nordamerika, Europa und Ozeanien wieder ab. Somit wird das Karten-RPG nur noch über die NetEase-Server in mehreren asiatischen Ländern sowie in der MENA-Region verfügbar sein.



Das Spiel ist bereits aus den App-Stores von iOS und Android verschwunden. Wer es bereits heruntergeladen hat, kann es noch bis zum 29. Oktober 2024 nutzen, denn dann werden die Server abgeschaltet. (Quelle: MagicAwakened)

Anzeige

Warner schaltet Server für Harry-Potter-RPG ab. (© Warner Bros. / NetEase)

In Harry Potter: Magic Awakened sammelt ihr zahlreiche magische Karten, die ihr in Zaubererduellen einsetzen könnt. Das Spiel bietet eine Geschichte, die ihr als neuer Hogwarts-Schüler erleben könnt und in der ihr diverse beliebte Charaktere wie Hagrid, Harry, Ron, Hermine und Professor McGonagall treffen könnt.

Anzeige

Harry-Potter-Fans sind entsetzt über Entscheidung von Warner Bros.

Die Fans des RPGs zeigen sich auf Reddit von dem Server-Aus entsetzt und enttäuscht und halten sich mit brachialer Kritik an Warner Bros. nicht zurück.

Was zur Hölle? Es ist gerade mal ein Jahr her? Sie haben nicht mal die Story zu Ende gebracht. Reddit-User khojin_khat

Anzeige

Ich bin echt richtig wütend. Die ganze Zeit, Geld und Energie war verschwendet. Reddit-User meebee3

(Quelle: Reddit)

Harry Potter kehrt bald als HBO-Serie zurück – diese 13 Filmfehler muss die Serie vermeiden:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.