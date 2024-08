Geheimer PS5-Deal? Sony hält Black Myth: Wukong von Xbox fern

Black Myth: Wukong hat sich auf der PS5 und Steam zum Mega-Hit entwickelt – doch Xbox-User gehen bislang leer aus. Ein Insider gab dafür zunächst einem technischen Fehler die Schuld, doch nun berichten mehrere Quellen von einem geheimen PS5-Deal.

Update vom 30. August 2024: Sowohl IGN als auch Forbes und Windows Central berichten, dass Xbox-Spieler aktuell nicht aus technischen Gründen Black Myth: Wukong verzichten müssen.



Stattdessen solle ein geheimer Exklusivitäts-Deal zwischen Publisher Game Science und Sony dafür sorgen, dass Xbox-Besitzer in die Röhre schauen. Es ist allerdings nicht bekannt, für wie lange diese Vereinbarung gelten soll (Quelle: Forbes).



In der Branche sind Exklusivitäts-Deals von bis zu einem Jahr allerdings keine Seltenheit.

Originalartikel vom 26. August 2024:

Xbox-Spieler müssen auf Black Myth: Wukong warten

Ein Industrie-Insider hat auf der Gamescom nachgeforscht, warum der chinesische Mega-Hit Black Myth: Wukong eigentlich nur auf der PS5 und dem PC erschienen ist, nicht aber auf den Xbox-Konsolen.



Auf seinem Twitter-Account verrät Nutzer eXtas1s nun, woran es gelegen hat. Seinen Informationen nach liegt es an einem gravierenden Bug. Ein sogenannter Memory Leak könnte sich negativ auf die Leistung der Xbox-Konsole auswirken. Aus diesem Grund sei das Spiel bislang noch nicht für die Xbox freigegeben worden, sondern auf unbestimmte Zeit verschoben.

Während das Memory Leak noch nicht von offizieller Seite bestätigt worden ist, hatte das Magazin Forbes ebenfalls bereits darüber berichtet, dass ein technisches Problem Ursache für die Verzögerung der Xbox-Version von Black Myth: Wukong sei.



Damit dürfte sich die Xbox-Community unangenehm an den letzten Blockbuster erinnern, auf den sie ebenfalls länger als alle anderen warten mussten. Baldur’s Gate 3 durften sie erst vier Monate nach dem PC-Release zocken. (Quelle: Forbes)

Xbox-Fans dürfen sich momentan noch nicht in der Welt von Black Myth: Wukong austoben (© Game Science)

Bitter für Xbox-Fans: Fantasy-Kracher noch nicht in Reichweite

Während Black Myth: Wukong derzeit also vor allem auf Steam das Maß aller Dinge ist, schauen Xbox-Fans wegen mangelhafter Optimierung für die Plattform in die Röhre. Aber immerhin dürfen sie weiterhin mit einem Release rechnen, auch wenn es dafür noch keinen genauen Termin gibt.



Dass das anspruchsvolle RPG auf der schmalbrüstigeren Series S genau so gut wie auf der Series X laufen wird, sei allerdings einmal sowieso dahingestellt – schließlich bringt Black Myth: Wukong bereits die PS5 ganz schön ins Schwitzen.

