Steam-Hit Deadlock verdankt seinen Erfolg Spielen wie Elden Ring – behauptet Entwickler

Dem MOBA-Genre könnte ein zweiter Frühling bevorstehen. Das liegt laut einem Entwickler auch am Erfolg der Soulslikes.

Ein Comeback für die MOBAs?

Valves Deadlock ist in vielen Belangen ein MOBA, löst sich aber von seinen Wurzeln in den Echtzeitstrategiespielen und ist mehr ein Hero-Shooter geworden.



Das hat großen Erfolg auf Steam, wo sich das Spiel aktuell in einer Closed Alpha befindet. Deadlock stellt täglich neue Rekorde auf, erst gestern fanden sich über 106.000 gleichzeitig aktive Spieler zusammen. (Quelle: SteamDB).



MOBAs sind wieder im Trend, das glaubt auch Alex Cantatore, Executive Producer für Smite 2, ebenfalls ein neuer Vertreter des Genres. Im Gespräch mit PC Gamer erklärt er, dass der Siegeszug der Soulslikes, wie Elden Ring, mit dem neuen Boom zusammenhängt. (Quelle: PC Gamer).

Ich habe MOBAs schon oft als das „Soulslike“ des Multiplayer-Genres bezeichnet. Sie sind wirklich schwer. Man muss viel sterben, um das Spiel zu lernen.

Cantatore glaubt, dass gerade durch Elden Ring „mehr Spieler verstehen, dass es sich gut anfühlt, ein schwieriges Spiel zu meistern“, und er glaubt, „dass mehr bereit sind, diese Reise anzutreten“.



Smite 2 befindet sich aktuell im Early Access auf Steam.

Mehr Evolution als Comeback

Predecessor ist ebenfalls ein neuer MOBA-Shooter auf Steam. Der CEO des verantwortlichen Studios Omeda, Robbie Singh nennt gegenüber PC Gamer noch einen weiteren Grund für den Aufschwung des Genres.



Nach dem großen MOBA-Boom Anfang bis Mitte der 2010er-Jahre wurde das Genre nicht großartig weitergedacht. Singh erklärt:

Es könnte sein, dass eine neue Generation von Spielern erst jetzt erkennt, dass es auch eine neue Generation von MOBAs gibt, die besser aussehen und sich besser spielen als die, an die sie gewöhnt sind.

Mit Deadlock, Smite 2 und Predecessor schlägt das Genre eine Richtung ein, die sich von den nach wie vor extrem populären Platzhirschen Dota 2 und League of Legends unterscheidet.



Der Wechsel zum Third-Person-Shooter scheint auf jeden Fall ein guter Einfall zu sein, doch es wird sich zeigen, ob das für ein echtes Comeback des Genres reichen wird.

