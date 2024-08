Steam-Spieler freuen sich wahnsinnig: Strategie-Blockbuster wird von allen gekauft

Auf Steam wird gerade ein Strategiespiel gehypt, das so manche von euch kennen sollten. Nur, dass der Klassiker Age of Mythology jetzt im neuen Antlitz erstrahlt. Den Trailer des Spiels könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Age of Mythology: Retold wird von allen auf Steam gekauft

Es ist soweit: Das lang erwartete Remake von Age of Mythology steht in den Startlöchern. Am 4. September soll das Spiel auf Steam wie auf den Xbox-Konsolen erscheinen – aber es hat die Steam-Charts schon jetzt erobert und auch schon fantastische Kritiken eingesackt. Denn einige Spieler haben einen früheren Zugriff auf die Release-Version ergattert.



Momentan ist Age of Mythology: Retold auf dem siebten Platz der meistgekauften Steam-Spiele in Deutschland (Quelle: Steam-Bestseller-Charts).

Age of Mythology: Retold World's Edge

Strategie-Gigant „Age of Mythology: Retold erobert gerade Steam. (© Xbox Game Studios)

Die Tests sind draußen – und sie sind äußerst positiv

Warum gerade jetzt alle nach Age of Mythology: Retold greifen? Wahrscheinlich liegt es an den kürzlich erschienenen Tests zum Spiel. Denen nach geschlossen, handelt es sich bei dem Remake um einen richtigen Volltreffer.



Dem Portal OpenCritic nach befindet sich das Spiel gerade bei einer durchschnittlichen Wertung von 82/100 Prozent. Auch die ersten Spieler auf Steam sind begeistert: 92 Prozent von ihnen empfehlen es weiter.



In Age of Mythology: Retold werdet ihr wie im Originalspiel antike Städte bauen und könnt gleichsam auch jene Götter wählen, denen ihr huldigen wollt. Mithilfe dieser Götter könnt ihr Regenwolken herbeirufen oder Blitze auf eure Feinde niederregnen lassen.



Oder aber ihr ruft direkt Drachen und andere Fabelwesen, damit sie für euch in den Krieg ziehen. Das Remake versucht, die besten Elemente des Klassikers mit moderner Technik in Einklang zu bringen – und den Reviews nach zu schließen, schafft es das auch.



Falls ihr mehr über Age of Mythology: Retold wissen wollt, lest doch unseren Erfahrungsbericht zum Spiel:

