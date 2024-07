Comeback des besten Strategiespiels auf Steam – ich bin absolut begeistert

Das beste Strategiespiel aller Zeiten kommt zurück. Age of Mythology: Retold ist das Remake eines absoluten Klassikers, den jeder Genre-Fan spielen muss. Wir haben es schon gezockt und können den Release kaum noch erwarten.

Vor 22 Jahren ist mein absolutes Lieblingsstrategie-Game erschienen: Age of Mythology. Warum ist es so besonders? Es hat die strategische Tiefe von Age of Empires aber ergänzt sie durch Feuerriesen, Titanen und Blitzgewitter, die ihr auf eure Feinde loslassen könnt.

Anzeige

Noch in diesem Jahr erhält das RTS ein Remake, das Vorbesteller der Premium-Edition bereits am Wochenende zocken durften. Diese erste Beta zeigt noch nicht das vollständige Spiel, aber gibt doch einen guten Ersteindruck davon, was Spieler am 04. September 2024 erwartet.

Age of Mythology Retold: Das sind die Neuerungen

In Age of Mythology Retold fällt sofort auf, dass die Grafik einen großen Schritt nach vorne gemacht hat – dafür wirkt sie aber auch etwas comichafter. Bei den mythischen Einheiten macht sich der Sprung besonders bemerkbar. Einheiten wie die Hydra, der Frostriese oder die Sphinx sehen fantastisch aus.

Anzeige

Das Gameplay ist größtenteils unverändert geblieben. Fans vom Original oder von Age of Empires werden sich sofort zurechtfinden. Vereinzelt gibt es aber doch neue Einheiten, Gebäude und Upgrades, wodurch sich das Remake direkt etwas frischer anfühlt und es neue Taktiken gibt, die ausprobiert werden wollen.

Die größte Veränderung betrifft allerdings das Bevölkerungslimit. Ihr könnt jetzt wesentlich größere Armeen aufbauen, benötigt allerdings auch mehr Dorfbewohner, die Ressourcen beschaffen. Das ganze Spiel wird etwas hektischer, aber auch deutlich spektakulärer. Eine gute Entscheidung, da Armeen im Original doch etwas mickrig ausfielen.

Anzeige

Die letzte große Änderung betrifft die göttlichen Zauber. Die können jetzt mehrfach verwendet werden, kosten dafür aber nach dem ersten Einsatz göttliche Gunst. Auch dadurch werden die Gefechte viel dynamischer und ihr könnt euch nicht länger in Sicherheit wiegen, nachdem der Gegner seine stärkste Attacke einmal eingesetzt hat.

Age of Mythology: Retold World's Edge

Schaut euch hier Gameplay zu Age of Mythology: Retold an:

Age of Mythology: Retold – Xbox Games Showcase 2024

Age of Mythology: Retold ist noch nicht fertig

Das Remake zu Age of Mythology macht bereits einen guten Eindruck, aber es gibt noch Verbesserungspotenzial. Besonders auffällig ist die Wegfindung. Einheiten bleiben häufig an Vegetation und Gebäuden hängen – besonders ärgerlich ist das, wenn eure Dorfbewohner dumm in der Gegend rumstehen, anstatt Ressourcen zu sammeln.

Auch die ganze Benutzeroberfläche ist sehr zweckmäßig und nicht gerade schön. Das betrifft vor allem Menüs und Lobbys. Einen wirklichen Rückschritt gibt es zudem in der Synchronisation der Kampagnenmissionen. Die englischen Sprecher klingen sehr hölzern, von den deutschen konnten wir uns noch keinen Eindruck machen.

Alles in allem verspricht Age of Mythology: Retold ein gelungenes Remake zu werden. Von der finalen Version können wir uns am 04. September 2024 überzeugen, wenn Age of Mythology: Retold auf Steam und für die Xbox Series X|S erscheint.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.