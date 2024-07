Steam-Tipp mit Starbesetzung: Fan-Liebling jetzt 70 Prozent günstiger

Wenn ihr spannende Geschichten mit einem starbesetzten Cast mögt, solltet ihr jetzt bei Steam zuschlagen – der gefeierte Thriller Beyond: Two Souls ist auf der Plattform jetzt bereits für den Spottpreis von 5,99 Euro zu haben.

Mit dem Original-Release von Beyond: Two Souls konnte das Entwicklerstudio Quantic Dreams 2013 auf seinen vorherigen Hits Heavy Rain und Fahrenheit aufbauen und eine ebenso emotionale wie spannende Geschichte erzählen. 2020 landete das gefeierte Abenteuer mit den Hollywood-Stars Elliot Page und Willem Dafoe endlich auch auf Steam – und aktuell ist das Spiel um satte 70 Prozent auf der PC-Plattform reduziert.

Anzeige

Beyond: Two Souls auf Steam um 70 Prozent reduziert

Beyond: Two Souls setzt euch wie bei anderen Quantic-Dream-Spielen eine lineare Geschichte vor, die ihr durch eigene Entscheidungen und Reaktionen in bestimmte Bahnen lenken könnt. Ihr begleitet Jodie (Elliot Page), die mit einer übernatürlichen Fähigkeit geboren wurde und Schwierigkeiten hat, sich in der Welt zurechtzufinden. Wissenschaftler Nathan Dawkins (Willem Dafoe) ist eure Bezugsperson und versucht, euch beim Umgang mit eurer Begabung zu helfen. Wie sich die Mystery-Geschichte aber genau entfaltet, liegt an euch.

Der Port des ehemaligen PS3-Klassikers ist für den PC optimiert und bietet eine 4K-Auflösung sowie 60 FPS.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer zu Beyond: Two Souls an:

Beyond: Two Souls: PC-Trailer

Auf Steam hat der Thriller bislang eine sehr positive Wertung bei über 18.000 abgegebenen Stimmen vorzuweisen. Wenn ihr die spannende Geschichte selbst erleben wollt, könnt ihr euch Beyond: Two Souls jetzt für nur 5,99 Euro statt 19,99 Euro schnappen und dabei 70 Prozent sparen. Der Rabatt läuft noch bis zum 22. Juli 2024 (auf Steam ansehen).

Anzeige

Beyond: Two Souls Quantic Dream

Steam-Angebote: Fan-Lieblinge stark reduziert

Beyond: Two Souls ist nicht das einzige beliebte Spiel mit einer spannenden Mystery-Story, das derzeit auf Steam reduziert ist. Sci-Fi-Fans sollten unbedingt einen näheren Blick auf Outer Wilds riskieren – das gefeierte Weltraum-Zeitschleifen-Abenteuer ist momentan um 40 Prozent im Preis reduziert.

Falls euch der Sinn eher nach einer blutigen Mittelalter-Schlachtplatte steht, werdet ihr auf Steam ebenfalls fündig:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.