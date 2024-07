Steam: Ausgerechnet eine Klage enthüllt großes Valve-Geheimnis

Valves Plattform für PC-Spiele dominiert den Markt, dabei ist das Unternehmen selbst überraschend klein. Im Vergleich zu anderen Vertretern aus der Branche ist Valve sogar ein echter Winzling.

Das Geschäftsmodell von Valve stützt sich grundsätzlich auf drei Säulen. Das Entwickeln und Betreuen von eigenen Spielen wie Counter-Strike 2 oder Dota 2, die Hardware-Entwicklung wie das Steam Deck und natürlich Steam, der größte Online-Store für PC-Spieler. All das gelingt Valve mit nur ein paar Hundert Mitarbeitern, wie nun aus einigen Gerichtsakten hervorgeht.

Branchen-Gigant Valve ist eigentlich ziemlich klein

Woher stammen die Zahlen? Valve musste die Anzahl der Mitarbeiter, sowie einige Daten zu deren Bezahlung im Zuge einer Klage durch Wolfire Games offenlegen. Das Indie-Studio verklagt Valve aufgrund ihrer angeblichen Monopol-Stellung auf dem Markt. Die Zahlen beziehen sich auf die Jahre zwischen 2003 und 2021.

Wie The Verge berichtet, geht aus den Dokumenten hervor, dass Valve Stand 2021 aus gerade einmal 336 Mitarbeitern bestand. Davon entfielen nur 79 auf Steam selbst, das Hardware-Team umfasste 41 Menschen und in der Games-Abteilung waren 181 Entwickler tätig. Eine vierte Gruppe an Mitarbeitern mit der Bezeichnung „Admin“ umfasste 35 Personen.

Aus den Dokumenten geht außerdem hervor, wie viel an Gehältern für die vier Gruppen pro Jahr gezahlt wurde. So viel verdienten Valve-Mitarbeiter 2021 angeblich:

Admin – Gesamt: 158 Millionen US-Dollar, also im Schnitt 4,5 Millionen pro Kopf

– Gesamt: 158 Millionen US-Dollar, also im Schnitt 4,5 Millionen pro Kopf Games – Gesamt: 192 Millionen US-Dollar, also im Schnitt 1 Million pro Kopf

– Gesamt: 192 Millionen US-Dollar, also im Schnitt 1 Million pro Kopf Steam – Gesamt: 76 Millionen US-Dollar, also im Schnitt 962.000 pro Kopf

– Gesamt: 76 Millionen US-Dollar, also im Schnitt 962.000 pro Kopf Hardware – Gesamt: 18 Millionen US-Dollar, also im Schnitt 439.000 pro Kopf

Wie genau sich die Gehälter auf einzelne Mitarbeiter verteilen, ist nicht bekannt. Da Valve ein privates Unternehmen und nicht an der Börse notiert ist, gibt es kaum öffentliche Zahlen zu Umsätzen oder Ähnlichem. In ihrer Klage geht Wolfire Games jedoch davon aus, dass Valve etwa 15 Millionen US-Dollar Profit pro Mitarbeiter im Jahr erwirtschaftet.

Verglichen mit den gut 20.000 Mitarbeitern von Microsoft ist Valve ein absoluter Winzling gemessen an der Mitarbeiteranzahl. CD Projekt, Betreiber der Konkurrenzplattform GOG und Entwickler der Witcher-Reihe und Cyberpunkt 2077, hat etwa 1.000 Angestellte und selbst das Indie-Studio hinter dem Erfolgshit Baldur’s Gate, Larian, kommt auf 470 Mitarbeiter.