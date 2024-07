Survival-Hype auf Steam: Open-World-Liebling richtig günstig zu haben

Mit einem gigantischen, kostenlosen Update und 60 Prozent Rabatt bahnt sich eines der besten Survival-Open-World-Spiele seinen Weg die Steam-Charts hinauf: Wenn ihr No Man’s Sky noch nicht ausprobiert habt, dann ist jetzt die Zeit für euch gekommen.

No Man’s Sky mit riesigem Welten-Update und 60 Prozent Rabatt

No Man’s Sky kennen einige nur als das Spiel, welches einmal von allen gehasst wurde. Andere wissen aber seit Jahren, dass das Science-Fiction-Survival-Epos mittlerweile derart viele neue Inhalte und Verbesserungen bietet, dass No Man’s Sky heute eigentlich nichts mehr mit der Release-Version zu tun hat.

Auf Steam könnt ihr das Survival-Craft-Universum gerade mit 60 Prozent Rabatt bekommen, und zwar für 23,59 Euro (auf Steam ansehen). Das riesige Welten-Update kriegt ihr kostenlos obendrauf. Der Rabatt gilt noch bis zum 29. Juli 2024.

Seht euch den neuen Trailer zum Worlds-Update von No Man’s Sky an:

No Man's Sky: Worlds Part I (Englisch)

Neue Planeten, neue Aliens, neue Geheimnissen und mehr

Während der letzten Jahre hat No Man’s Sky so viele kostenlose Inhalts-Updates bekommen, dass man ein kleines Buch mit all den Änderungen füllen könnte. Große namhafte Updates wie Interceptor und Echoes greifen etwa ineinander über und haben neue Roboter-Kreaturen und eine geheimnisvolle Planetenkrankheit hinzugefügt, samt neuen Story-Missionen. Andere Updates bringen immer wieder besondere Expeditionen ins Spiel, die nur für einen begrenzten Zeitraum absolviert werden können.

Und wieder andere Updates haben sich soweit wie möglich um alle Wünsche der Community gekümmert. Das Update Orbital etwa hat die Raumstationen im Spiel komplett überarbeitet: Es gibt neue Raumstationen, neue Schiffstypen und Änderungen beim Handel und den Gilden (Quelle: Release-Log auf der offiziellen Homepage).

Und im brandneuen Update Worlds Part I werden alle Planeten verbessert – samt Wettersystem, Wasseranimation und noch vielem mehr.

No Man's Sky Hello Games

No Man’s Sky ist mittlerweile nicht mehr mit der Release-Version vergleichbar. Trotzdem besteht das Fundament des Spiels aber weiterhin aus Survival, Ressourcensammeln, Basen- und Flottenbau und der Erkundung eines mysteriösen Weltraums. Ein Story-Spiel braucht ihr nicht erwarten, aber das wollte No Man’s Sky wohl auch nie sein.

No Man’s Sky ist ursprünglich 2016 erschienen und kann von euch mittlerweile auf nahezu allen Konsolen und PCs gespielt werden.