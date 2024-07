Once Human: Motorrad bekommen und nutzen

In Once Human ist das Motorrad euer erstes Fahrzeug. Wie ihr euer Motorrad am einfachsten bekommt und mit Treibstoff und Reparaturen versorgt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Wie bekomme ich ein Motorrad in Once Human?

Am einfachsten erhaltet ihr ein Motorrad, indem ihr der Story folgt. Zuerst brecht ihr aus Rosettas Labor aus und beendet in Mitsukos Welt ein kurzes Tutorial. Nur kurz nach eurer Ankunft in der Open World trefft ihr auf Mary. Nach dieser Begegnung mit ihr trefft ihr sie nochmal, z.B. in Deadsville nahe der GPS-Position (6006, -5524). Nach einem weiteren Gespräch schaltet ihr automatisch das Motorrad frei.

In Deadsville bekommt ihr von Mary ein Motorrad (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Motorrad rufen und nutzen

Nachdem ihr im Verlauf der Story nach einem Gespräch mit Mary das Motorrad freischaltet habt, steht es sofort am Ausgang von Deadsville für euch bereit. Allerdings übersehen viele Spieler den Hinweis, der euch die weitere Nutzung ermöglicht. Mit der G-Taste gefolgt von der linken Maustaste könnt ihr jederzeit das Motorrad neu platzieren, solange es nicht zerstört wurde oder ihr euch z.B. im Wasser befindet.

Motorrad reparieren

Auch wenn ihr problemlos den einen oder anderen Crash übersteht, nimmt euer Motorrad bei starken Kollisionen und schweren Stürzen Schaden. Wenn euer Motorrad schwer beschädigt ist, solltet ihr es reparieren. Dafür müsst ihr zuerst die Memetik “Fahrzeuggarage“ im Menüreiter “Gebäude“ freischalten.

Ohne Garage könnt ihr das Motorrad nicht reparieren (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Daraufhin könnt ihr in eurem Territorium mit der B-Taste gefolgt von der rechten Maustaste das Baumenü öffnen und im Menüreiter “Anlagen“ die Garage auswählen und in eurem Territorium auf bebautem Gebiet platzieren. Sollte euch der Platz fehlen, könnt ihr eure Basis z.B. mit zwei “Decke“- Elementen erweitern. Diese findet ihr im Baumenü unter dem Reiter “Konstruktionen“. In der Garage könnt ihr mit der G-Taste das Motorrad reparieren.

Treibstoff für das Motorrad finden

Damit eure Reise nicht vorschnell endet, solltet ihr an Straßenrändern nach leeren Autos Ausschau halten. Im Kofferraum vieler am Straßenrand liegengebliebener Fahrzeuge und Autowracks könnt ihr “Tragbares Treibstoffgemisch“ finden.

In den ersten Spielstunden ist das die einfachste Methode, um zusätzlichen Treibstoff zu bekommen. Im weiteren Spielverlauf schaltet ihr auch die “Raffinerie“ frei, in der ihr “Hochwertigen Treibstoff“ herstellen könnt. Hierfür benötigt ihr allerdings deutlich mehr Ressourcen.

Motorrad upgraden

Schon recht früh könnt ihr einzelne Bestandteile eures Motorrads upgraden. Ein hochwertigerer Rahmen erhöht die HP des Motorrads, mit besseren Reifen verbessert sich die Steuerung und bereits das erste Öltank-Upgrade verbessert eure Treibstoffkapazität um fast die Hälfte. Die Upgrades findet ihr in der Garage, indem ihr die Grundkomponenten auf der linken Bildschirmseite auswählt.

Durch Upgrades wird euer Motorrad schneller und widerstandsfähiger (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

