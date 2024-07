Once Human: Dem Wahn verfallen - Schatzkarte der Kultisten lösen

Für die Weltaufgabe „Dem Wahn verfallen“ in Once Human sollt ihr die Schatzkarte von Chalk Peak verwenden, um den Schatz der Kultisten zu finden. Falls ihr Probleme bei der Schatzsuche habt, zeigen wir euch an dieser Stelle den genauen Fundort und welche Belohnungen euch in der Kiste erwarten.

Schatzkarte der Kultisten finden

Die Kultistenschatzkarte, die die Quest „Dem Wahn verfallen“ startet, könnt ihr schon relativ früh im Spiel entdecken. Dazu müsst ihr im Startgebiet der Dayton Wetlands das Coastside Plaza betreten.

Beim Coastside Plaza in den Dayton Wetlands findet ihr Schatzkarte der Kultisten (Bildquelle: mapgenie.io)

Im Plaza müsst ihr dann den BN Store von allen Feinden befreien und könnt anschließend eine rote Kerze auf dem Boden anzünden. Dadurch wird die Quest „Dem Wahn verfallen“ gestartet und ihr könnt außerdem die Schatzkarte aus der Kiste neben der roten Kerze einsammeln.

„Dem Wahn verfallen“ lösen & Schatz finden

Ihr könnt die Schatzkarte in eurem Inventar benutzen und anschauen. Sie markiert einen Ort auf der Karte, den ihr finden sollt. Dazu müsst ihr euch in die große Region von Chalk Peak im Westen begeben. Mit Stufe 7, wie es die Quest suggeriert, solltet ihr euch hier aber noch nicht hinbegeben. Euer Ziel befindet sich in der Kolonie der Gläubigen. Dieses Gebiet ist für Charaktere ab Level 35 gedacht!

Den Schatz findet ihr in der Kolonie der Gläubigen in Chalk Peak (Bildquelle: mapgenie.io)

In der Kolonie könnt ihr im westlichen Bereich eine Holzhütte mit äußerer Holztreppe betreten. Orientiert euch am Wasserturm in der Nähe. Innerhalb der Hütte findet ihr dann zwei Kisten. Bei einer davon handelt es sich um die Schatztruhe der Kultisten. Öffnet sie und sammelt die Beute ein, um die Weltaufgabe „Dem Wahn verfallen“ erfolgreich abzuschließen.

Das sind die Belohnungen

Folgenden Belohnungen verbergen sich im Kultistenschatz:

100 Energieverbindung

390 EP

105 Kampfpass-EP

3 Stellare Planula

1 Kortex Lvl. 1

