Once Human: Welt ändern, Server wechseln & Charakter löschen

In Once Human wird zwischen Servern und Welten unterschieden. Auf jedem Server gibt es verschiedene Welten, zwischen denen ihr wechseln könnt. Wie ihr die Welt genau ändern könnt und ob es möglich ist, Charaktere zu löschen, erfahrt ihr hier.

Welt ändern

Habt ihr euch für einen Server entschieden und einen Charakter erstellt, schmeißt euch das Spiel in eine der verschiedenen Welten. Wenn ihr mit Freunden spielt, seid ihr also nicht unbedingt in derselben Welt unterwegs und müsst euch erst finden.

Um die Welt zu wechseln, geht ihr wie folgt vor:

Folgt der Hauptquest, bis ihr eure erste Waffe gebaut habt. Anschließend sollt ihr einen Teleportationsturm in Deadsville finden. Dort angekommen, könnt ihr mit dem Teleporter interagieren und Welten wechseln.

Folgt der Hauptquest bis nach Deadsville, um die Teleportation zu anderen Welten freizuschalten (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Beim Teleporter bekommt ihr immer eine Liste aller verfügbarer Welten, in die ihr springen könnt. Im Kartenbildschirm seht ihr zudem immer rechts oben, in welcher Welt ihr euch gerade befindet.

Server wechseln

Problematischer ist das Wechseln von Servern. Derzeit könnt ihr mit einem erstellten Charakter nicht zu einem anderen Server wechseln! Wenn ihr gemeinsam mit Freunden spielen wollt, stimmt euch also unbedingt vor Charaktererstellung auf einen gemeinsamen Server ab.

Ihr könnt euch allerdings mehrere Charaktere erstellen. Einigt euch also auf einen Server und erstellt dort einen neuen Charakter, um zusammen zu starten. Der Serverwechsel mit bestehenden Charakteren wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht über Updates möglich sein, damit das Balancing auf den einzelnen Servern gewährleistet bleibt.

Charakter löschen

Das Löschen von Charakteren ist derzeit ebenfalls nicht möglich, wird aber eventuell durch einen Patch in Zukunft möglich sein. Wollt ihr euren Charakter löschen, könnt ihr dies derzeit nur über das Erstellen eines komplett neuen Accounts bewerkstelligen. Das ist nicht nur umständlich, sondern bedeutet auch, dass ihr eventuell existierende Beta- oder Vorregistrierungsbelohnungen nicht noch einmal bekommt.

