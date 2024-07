Survival-Tipp auf Steam: Knallharte Open-World-Sim um 50 Prozent reduziert

Survival-Fans können sich auf Steam jetzt eine komplexe und anspruchsvolle Open-World-Sim zum Sparpreis schnappen. Das Spiel Scum ist momentan auf der Plattform um 50 Prozent im Preis reduziert.

Seit knapp 6 Jahren bietet die Survival-Simulation Scum Spielern auf Steam schon die Möglichkeit, in einer dystopischen Open World um ihr Überleben zu kämpfen. Wenn das Spiel bislang an euch vorbeigegangen sein sollte, könnt ihr es euch jetzt mit einem 50-Prozent-Rabatt schnappen. Fans von taffem Survival-Gameplay sollten in jedem Fall einen Blick riskieren.

Scum: Realistischer Survival-Hit auf Steam reduziert

In Scum werdet ihr als Gefangener in der nicht allzu fernen Zukunft mit anderen Häftlingen auf einer Insel ausgesetzt und müsst dort um euer Überleben kämpfen – Kameradrohnen nehmen das Gemetzel auf und inszenieren es als grausame Unterhaltung für die Massen zuhause vor den Bildschirmen. Um es lebend aus der Situation herauszuschaffen, müsst ihr Ressourcen sammeln, Waffen bauen, Unterschlüpfe errichten und noch vieles mehr. Dabei müsst ihr zusätzlich immer genau auf eure Gesundheit achten, denn eure Vitalwerte können durch diverse Faktoren beeinflusst werden.

Schaut euch hier den Trailer zu Scum an:

SCUM: Welcome to the Island

Das komplexe Gameplay von Scum kommt bei vielen Survival-Fans richtig gut an, ist aber natürlich nicht für alle Gamer geeignet – derzeit hat das Spiel nach über 82.000 abgegebenen Stimmen eine größtenteils positive Bewertung. Viele Spieler loben die Feinheiten der anspruchsvollen Überlebensmechaniken und wie das Spiel PvE- und PvP-Elemente kombiniert. Bis zum 11. Juli 2024 könnt ihr euch das Spiel auf Steam für nur 19,49 Euro statt 38,99 Euro sichern (bei Steam ansehen).

SCUM Gamepires

Steam-Charts: Open-World-Survival-Sim kehrt in die Bestseller zurück

Der Rabatt bringt Scum nach langer Abwesenheit wieder in die Steam-Charts – allerdings ist die Konkurrenz am oberen Ende dann doch etwas zu stark. Für die ersten Plätze reicht es nicht, dort versammeln sich mit Spielen wie Hogwarts Legacy, Elden Ring und Anno 1800 dafür andere Hochkaräter.

