Größter Pokémon-Konkurrent auf Steam: Open-World-Survival-Hit so günstig wie nie

In einem Open-World-Game of Steam könnt ihr zahlreiche putzigen Kreaturen in Bälle sperren und dann für euch kämpfen lassen. Klingt nach Pokémon? Nicht ganz. Palworld ist zusätzlich auch ein Survival-Game. Auf Steam könnt ihr jetzt 25 Prozent sparen.

Open-World-Survival-Hit Palworld im Steam-Sale

Palworld ist eine der größten Gaming-Überraschungen des Jahres 2024. Das Open-World-Game ist auf Steam regelrecht explodiert. Ein Grund dafür ist auch die auffällige Ähnlichkeit mit Pokémon. Immerhin werden auch die knuddeligen Pals erst gefangen und für den Kampf trainiert. Allerdings hat Palworld auch viele eigene Ideen, denn es ist vor allem ein Multiplayer-Survival-Game.

Wenn Palworld bisher an euch vorbeigegangen ist, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Das Spiel kostet auf der PC-Plattform gerade nur 21,74 Euro anstelle von 28,99 Euro (auf Steam ansehen). Das entspricht einem Rabatt von 25 Prozent. Laut der Website Steam-DB war Palworld noch nie günstiger. Das Angebot gilt noch bis zum 18. Juli.

Palworld / パルワールド Pocketpair

Anders als Pokémon sind Pals nicht nur Kämpfer. Sie können euch auch das Leben in der Spielwelt erleichtern. Beispielsweise bewässern sie eure Pflanzen, erzeugen Strom oder arbeiten in euren Fabriken. Wenn es zum Kampf kommt, könnt ihr sie außerdem auch mit Waffen ausstatten – sogar mit Maschinengewehren. Auch wenn ihr das in Pokémon nie sehen würdet, hat The Pokémon Company kurz nach dem Release von Palworld angekündigt, die Verletzung von Eigentumsrechten zu prüfen. Allerdings kam es nie zu einer Klage.

Wir stellen euch den Survival-Hit im Video vor. Das ist Palworld:

Palworld: Wie Pokémon, aber mit schweren Geschützen Abonniere uns

auf YouTube

Das sagen die Spieler zum Pokémon-Konkurrenten

Palworld wird von Steam-Spielern – und auch unserem Kollegen Peter – sehr positiv bewertet. 93 Prozent der mehr als 266.000 Rezensionen geben einen Daum hoch. Das Game ist aktuell auch noch nicht fertig, sondern befindet sich im Early-Access. In Zukunft sollen noch weitere Survival-Elemente und natürlich auch mehr Pals folgen.

Ihr solltet euch auch darauf einstellen, in Zukunft noch mehr Pals außerhalb von Videospielen zu treffen. Entwickler Pocketpair hat sich mit Sony verbündet, um das Franchise weiter auszubauen. Auch eine PS5-Version des Spiels wirkt darum sehr wahrscheinlich.