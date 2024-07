Fallout-Traum wird wahr: Langersehntes Spiel steht kurz vor Release

Fallout 5 ist zwar leider noch viele Jahre entfernt, doch Fans der apokalyptischen RPG-Reihe freuen sich bereits seit Längerem auf das ambitionierte Projekt Fallout: London. Nach kürzlichen Problemen steht es nun endlich kurz vor dem Release.

Fallout: London – Grund zur Freude für Fans

Fallout: London lebt! Die umfangreiche und extrem ambitionierte Mod für Fallout 4 hat die nächste Phase erreicht. Wie die Entwickler bekannt gegeben haben, wurde das Projekt mittlerweile bereits an GOG geschickt, um dort von Quality-Assurance-Testern auf Herz und Nieren geprüft zu werden. Aktuell wartet das FOLON-Team also nur noch auf grünes Licht, dann sollte es endlich so weit sein.

Anzeige

In ihrem Twitter-Post verraten die Entwickler allerdings noch keinen voraussichtlichen Release-Termin. Stattdessen betonen sie, wie wichtig es sei, dass der QA-Test in Gänze ausgeführt werde, bevor es zu einer Veröffentlichung kommt. Dies ist nachvollziehbar, schließlich mussten Fans bereits lange Zeit auf das spannende Projekt warten und ein paar weitere Wochen werde nun auch keinen Unterschied mehr machen.

Fallout: Fan-Projekt kurz vor der Ziellinie

Fallout 4 hatte im Mai von Bethesda ein umfangreiches Next-Gen-Update spendiert bekommen. Doch während das Basis-Game davon profitierte, erschwerte es die Entwicklung der Fallout: London-Mod. Das Projekt musste verschoben werden. Glücklicherweise scheint die Entwicklung aber nun wohl doch nicht wesentlich beeinträchtigt worden zu sein – ein Glück für Fallout-Fans, die sich nun auf eine DLC-große Mod von rund 30 bis 40 Gigabyte freuen können.

Anzeige

Apropos Fallout-Fans: Die London-Mod ist nicht das einzige Community-Projekt, das aktuell in Arbeit ist. Erst vor Kurzem hat Project Arroyo für Aufmerksamkeit gesorgt – Fans nutzen hier die Fallout-4-Engine, um den Klassiker Fallout 2 zu neuem Leben verhelfen zu können. Ob Bethesdas Rechtsabteilung dieses Projekt allerdings durchwinken wird, steht noch in den Sternen.

Anzeige

In unserem Video zeigen wir euch die beeindruckende Geschichte der Fallout-Reihe:

Vom Topdown-RPG zum Online-Shooter: Die Geschichte der Fallout-Spiele

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.