GTA-Alternative für nur 2,99 Euro: Xbox bietet Open-World-Shooter zum Spottpreis an

Xbox haut eine beliebte GTA-Alternative momentan zu einem echten Schleuderpreis raus. Der abgedrehte Open-World-Shooter Saints Row 4 Re-Elected kostet im Microsoft-Store jetzt gerade mal 2,99 Euro.

2013 durften sich Fans von Open-World-Spielen gleich über zwei Blockbuster freuen – einerseits natürlich über Grand Theft Auto 5, über das ja mittlerweile alles gesagt sein dürfte. Andererseits erschien damals aber auch die deutlich skurrilere Gangster-Alternative Saints Row 4, die zwar bei Weitem nicht den gleichen Erfolg wie GTA feiern konnte, aber für Fans von 3rd-Person-Shooter-Spektakeln mit abseitigem Humor dennoch auch 11 Jahre später noch einen Blick wert ist.

Saints Row 4: Open-World-Shooter im Xbox-Store reduziert

In Saints Row 4 habt ihr es aus der Gang-Kriminalität bis zum Präsidenten der Vereinigten Staaten geschafft – doch euer Job im Oval Office nimmt eine unerwartete Wendung, als Aliens die Erde überfallen. Im Anschluss an die Invasion findet ihr euch in einer gigantischen Simulation wieder und müsst den Alien-Herrscher Zinyak besiegen – zum Glück könnt ihr euch dabei auf ein verrücktes Arsenal an Fahrzeugen und Waffen wie schwebende Autos, die Dubstep Gun oder einen überdimensionierten Dildo verlassen.

Schaut euch hier den Trailer zu Saints Row 4 an:

Saints Row 4 Re-Elected: Launch-Trailer

Mit Saints Row 4 Re-Elected bekommt ihr neben dem Basis-Spiel insgesamt satte 25 DLCs geboten – darunter zahlreiche kosmetische Inhalte und neue Items sowie die beiden Story-DLCs Enter the Dominatrix und How the Saints Save Christmas. Für aktuell 2,99 Euro statt 19,99 Euro bekommt ihr im Xbox-Store also einiges geboten. Der Rabatt läuft übrigens noch bis zum 17. Juli 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Bestseller: Shooter stehen hoch im Kurs

Der Mega-Rabatt von 85 Prozent bringt Saint Row 4 Re-Elected gerade so wieder in die Xbox-Bestseller, von der Top 10 trennen den Open-World-Shooter allerdings noch einige Plätze. Dafür finden Shooter-Fans weiter oben einige andere tolle Angebote – sowohl Metro Exodus als auch das gefeierte Sci-Fi-Spektakel RoboCop: Rogue City landen mit satten Rabatten nahe der Spitze der Charts.

Fans von umfangreichen Fantasy-RPGs dürfen sich dagegen im Xbox-Store über den ersten Rabatt eines kontroversen Rollenspiels freuen:

