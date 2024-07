Xbox gibt auf: Insider enthüllt radikalen Richtungswechsel

Xbox sucht verzweifelt nach einem Weg aus der Krise – die Series-X|S-Konsolen verkaufen sich einfach nicht wie gewünscht. Ein Insider verrät nun, dass Microsoft deswegen seine Strategie komplett über den Haufen werfen will.

Schon seit Jahren sieht Xbox im Konsolenkonkurrenzkampf mit PlayStation und Nintendo keinen Stich – die Verkaufszahlen sprechen jedes Quartal immer wieder eine deutliche Sprache. Laut dem Industrie-Insider Tom Warren hat Microsoft genug gesehen und will die Reißleine ziehen. Das Marketing für die Konsole soll in mehreren Regionen der Welt komplett eingestellt werden.

Microsoft gibt die Xbox-Konsolen auf

Warren verrät, dass er im Mai eine Insider-Info erhalten habe, laut der Microsoft in drei Regionen das Marketing für die Xbox-Konsolen einstellen wolle. In Europa, Afrika und im Mittleren Osten solle die Werbung für die Series X|S demnach auslaufen, zu schwierig und erfolglos seien die Versuche gewesen, die Hardware dort zu etablieren. Zusätzlich wolle Microsoft in den betroffenen Regionen das Konsolenkontingent verkleinern. (Quelle: TheVerge)

In unserem Video vergleichen wir die PS5 und Xbox Series X miteinander:

Warren erwähnt in seinem Bericht, dass er diese Informationen noch nicht selbst verifizieren konnte, doch sie scheinen nicht allzu weit hergeholt. Die Probleme der Xbox-Konsolen werden seit Jahren im Detail dokumentiert und das Unternehmen hat den Xbox Game Pass immer stärker in den Vordergrund gerückt. Mit dem Cloud-Gaming-Feature, das seit Neuestem auch auf Amazon Fire TV Sticks funktioniert, ist eine Xbox-Konsole für Abonnenten strenggenommen ohnehin nicht mehr notwendig.

Geht die Xbox-Game-Pass-Taktik auf?

Xbox könnte also sein gesamtes Marketing zumindest in den genannten drei Regionen auf den Game Pass konzentrieren – und sich somit still und heimlich weitestgehend aus dem Konsolenwettkampf zurückziehen. Allerdings ist noch unklar, ob diese Taktik aufgehen wird, denn die erst kürzlich erfolgte Preiserhöhung des Game-Pass-Abos hat bei vielen Gamern für Kopfschütteln gesorgt und gibt hinsichtlich der Erfolgschancen der neuen Strategie große Rätsel auf.

