PS5- und Xbox-Fans gehen leer aus: Simulations-Gigant hat schlechte Nachrichten

Fans von umfangreichen Städtebau-Simulationen müssen eine bittere Neuigkeit verkraften – zumindest wenn sie auf der PS5 oder Xbox zocken, denn die Konsolenversion von Cities: Skylines 2 hat große Probleme.

PC-Spieler können Cities: Skylines 2 bereits seit Oktober 2023 zocken – auch wenn die Städtebau-Sim von Publisher Paradox Interactive keinen einfachen Release hatte. Konsolenspieler müssen allerdings bis heute immer noch auf das Spiel verzichten und die Wartezeit wird sich jetzt noch einmal deutlich verlängern, denn der Release-Termin wurde soeben unbefristet verschoben.

Cities: Skylines 2 lässt PS5- und Xbox-Fans warten

Eigentlich sollte Cities: Skylines 2 bereits im Frühjahr 2024 auf der PS5 und Xbox Series X landen, doch Entwickler Colossal Order bekam die Konsolenversion nicht fertig und peilte stattdessen Oktober 2024 als Release-Fenster an. Dies hat sich nun erneut verschoben – ohne dass ein neuer Termin kommuniziert wurde.

In einem offiziellen Post im Paradox-Forum wurde jetzt verkündet, dass Zielvorgaben in den Bereichen Performance und Stabilität bislang nicht erreicht werden konnten. Somit waren die Entwickler noch nicht in der Lage, eine Version des Spiels zur Prüfung einzureichen. Hoffentlich sei dies im August der Fall und dann könne eine eingehende Prüfung vollzogen und ein neues Release-Fenster bekannt gegeben werden. (Quelle: ParadoxForum)

Schaut euch hier den Trailer zu Cities: Skylines 2 an:

Cities: Skylines 2: Official Release Trailer

Städtebau-Simulator mit großen Schwierigkeiten

Wie die Entwickler in dem Statement ebenfalls zugeben, dürfte die neue Verzögerung so manche Konsolenspieler enttäuschen. Allerdings zeigt der äußerst rumpelige Release der PC-Version, der von Fans und Kritikern abgestraft wurde, dass Geduld die deutlich bessere Alternative zu einer Veröffentlichung mit frustrierenden Bugs und Glitches ist. Besonders angesichts der großen Popularität des Vorgängers sollte das Entwicklerstudio nun sicherstellen, dass die lang erwartete Konsolenversion von Cities: Skylines 2 erst dann erscheint, wenn sie qualitativ wirklich vorzeigbar ist.

