Zenless Zone Zero: "Anbys Sorgen" abschließen

Damit ihr im Partnerarchiv von Zenless Zone Zero Vertrauensereignisse mit euren Agenten auslösen könnt, müsst ihr unter anderem erst den Auftrag „Anbys Sorgen“ absolvieren. Doch wann und wo bekommt man diese Mission? An dieser Stelle verraten wir es euch!

Anbys Sorgen freischalten

Zenless Zone Zero verfügt über viele Gameplay-Elemente, die erst nach und nach mit Fortschritt in der Hauptgeschichte freigeschaltet werden. Das Partnerarchiv, auf das ihr über die Werkbank im Personalraum der Videothek zugreifen könnt, gehört ebenfalls dazu. Hier könnt ihr zu Agenten, die ihr freigeschaltet habt, eure Freundschaft verbessern. Doch erst, nachdem ihr den Auftrag „Anbys Sorgen“ absolviert habt.

Um „Anbys Sorgen“ freizuschalten, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Ihr müsst der Story folgen, bis ihr in der Haupthandlung Kapitel 2 (Kapitelpause) erreicht habt. Schließt also die Missionen mit roten Ausrufezeichen ab.

habt. Schließt also die Missionen mit roten Ausrufezeichen ab. Ihr müsst Inter-Knot-Stufe 30+ erreicht haben.

Zeit vergehen lassen & Anbys Nachricht erhalten

Als nächstes müsst ihr in eurem Bett im oberen Stockwerk der Videothek schlafen. Dafür müsst ihr den letzten Abschnitt eines Tages (Mitternacht) erreicht haben. Ein Tag besteht im Spiel aus vier Abschnitten und um die Zeit vergehen zu lassen, habt ihr folgende Möglichkeiten:

Abschließen von Handlungs-, Kampf- und Erkundungsaufträgen.

Abschließen von Aufträgen in der Kategorie Urban.

Ausruhen auf dem Sofa oder Bett in der Videothek.

Legt euch dann um Mitternacht in euer Bett, damit der Tag beendet wird. Am nächsten Morgen bekommt ihr dann eine Chatnachricht von Anby.

Anbys Sorgen abschließen & Partnerarchiv freischalten

Im nächsten Schritt folgt ihr jetzt einfach weiter der Hauptgeschichte und sprecht mit Belle/Wise im Erdgeschoss. In einem Tutorial werdet ihr dann in das Freundschaftssystem eingeführt und der Auftrag „Anbys Sorgen“ landet in eurem Log. Es handelt sich dabei um einen blauen Nebenauftrag. Schaltet ihn aktiv und begebt euch zur blauen Markierung von Anby auf der Sixth Street.

Sprecht mit Anby und schließt das Freundschaftsevent mit ihr ab. Im Anschluss könnt ihr dann die Werkbank in der Videothek benutzen, um auf das nun vollständig freigeschaltete Partnerarchiv zuzugreifen. Ihr könnt hier jetzt auch die Freundschaftsaufgaben anderer Charaktere und Agenten starten und Belohnungen einsammeln.

