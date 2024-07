Zenless Zone Zero: Tier List für alle Charaktere

In Zenless Zone Zero schickt ihr bis zu drei Agenten gleichzeitig in verschiedene Kampfherausforderungen. Basierend auf ihren Leistungen und ihren Stärken als Angreifer, Stunner oder Unterstützer lassen sie sich dabei in einer Tier List kategorisieren, damit ihr die besten Charaktere für euer Team finden könnt. An dieser Stelle findet ihr das Ranking der besten Agenten.

Tier List für ZZZ

Grundlegend sieht die aktuelle Tier List für die Charaktere in Zenless Zone Zero wie folgt aus:

SS Tier: Ellen, Von Lycaon

Ellen, Von Lycaon S Tier: Grace, Alexandrina, Soldatin Nr. 11, Soukaku

Grace, Alexandrina, Soldatin Nr. 11, Soukaku A Tier: Luciana, Nekomiya, Koleda, Nicole

Luciana, Nekomiya, Koleda, Nicole B Tier: Piper, Corin, Anton

Piper, Corin, Anton C Tier: Billy, Ben, Anby

Mehr Details zu den Stärken und Schwächen der Charaktere geben wir euch im Folgenden.

Ellen Joe (SS Tier)

Element: Eis

Eis Rolle: Attacke

Ellen Joe (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Höchster Schadensoutput aller Attacke-Agenten.

Moderate Fernangriffe und Crowd Control.

Hauptangriffe verbrauchen keine Energie.

So gut wie nicht vorhanden.

Von Lycaon (SS Tier)

Element: Eis

Eis Rolle: Durchbruch

Von Lycaon (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Betäubt Feinde mit dem aufgeladenen Angriff.

Nicht auf EX und Ultimate angewiesen.

Bester Schadens-Support-Charakter.

Kann Eis-Resistenz der Gegner senken.

Geringer Schadensoutput.

Grace Howard (S Tier)

Element: Elektro

Elektro Rolle: Anomalie

Grace Howard (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schnelles Laden der Spezialattacke.

Bester Elektro-Charakter.

Nicht auf EX und Ultimate angewiesen.

So gut wie nicht vorhanden.

Alexandrina Sebastiane (S Tier)

Element: Elektro

Elektro Rolle: Support

Alexandrina Sebastiane (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Starke Buffs für alle Charaktere im Team.

Verlängert Schock-Zustand und zusätzlichen Schaden.

Auch ohne gute Ausrüstung effizient.

Kaum eigener Schadensoutput.

Soldatin Nr. 11 (S Tier)

Element: Feuer

Feuer Rolle: Attacke

Soldatin Nr. 11 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bester Feuer-Charakter.

Entfaltet volles Potenzial in Kombination mit Ben und Koleda.

Vergleichsweise langweilig zu spielen.

Soukaku (S Tier)

Element: Eis

Eis Rolle: Support

Soukaku (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sehr guter Support-Charakter für Eis-Teams.

Entfaltet volles Potenzial in Kombination mit Ellen und Lycaon.

Luciana de Montefio (A Tier)

Element: Feuer

Feuer Rolle: Support

Luciana de Montefio (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bester Allround-Support-Charakter, der in jedes Team passt.

Starke Buffs nach Ex-Spezialattacke.

Nekomiya Mana (A Tier)

Element: Physisch

Physisch Rolle: Attacke

Nekomiya Mana (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sehr schnelle Attacken.

Großflächige Angriffe.

Hohe Angriffsrate.

Hält nur wenig aus.

Koleda Belobog (A Tier)

Element: Feuer

Feuer Rolle: Durchbruch

Koleda Belobog (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Starke Betäubungsattacken

Volles Potenzial nur in Kombination mit Ben

Im Vergleich mit Lycaon zu wenig Support-Fähigkeiten

Nicole Demara (A Tier)

Element: Äther

Äther Rolle: Support

Nicole Demara (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bester Charakter, den ihr umsonst erhalten könnt.

Dank Äther-Element starke Debuffs für Feinde.

Piper Wheel (B Tier)

Element: Physisch

Physisch Rolle: Anomalie

Piper Wheel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Starke Flächenangriffe.

Sehr guter Support-Charakter für Nekomiya.

Corin Wickes (B Tier)

Element: Physisch

Physisch Rolle: Attacke

Corin Wickes (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bekommt ihr zur Veröffentlichung umsonst.

Sehr gute Charakter gegen Einzelziele.

Anton Ivanov (B Tier)

Element: Elektro

Elektro Rolle: Attacke

Anton Ivanov (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lange Aufbauphase, bevor er Elektro-Schaden austeilen kann.

Billy Kid (C Tier)

Element: Physisch

Physisch Rolle: Attacke

Billy Kid (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sehr gut für reine Fernangriffe.

Im Vergleich der schwächste Angriffscharakter.

Ben Bigger (C Tier)

Element: Feuer

Feuer Rolle: Defensive

Ben Bigger (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Entfaltet volles Potenzial im Zusammenspiel mit Koleda.

Kann Attacken mit seinem Skill parieren.

Behäbig in der Spielweise.

Anby Demara (C Tier)

Element: Elektro

Elektro Rolle: Durchbruch

Anby Demara (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Vergleich schwächster Durchbruch-Charakter.

