KonoSuba Staffel 3: Release der neuen Foglen im Simulcast

Mehrere Jahre mussten Fans von „KonoSuba!“ warten, doch nach dem Spin-Off folgt nun auch Staffel 3 von „God's Blessing on this wonderful World!“. Wann die neuen Folgen erscheinen und alle wichtigen Details dazu, erfahrt ihr hier.

„KonoSuba“ Staffel 3: Release-Termin & Infos

Die letzte Folge der zweiten Staffel lief in Japan 2017 und hierzulande im Jahr 2020 – seitdem warten Fans des Anime auf die dritte Staffel von „Konosuba: God's Blessing on This Wonderful World!“

Ab dem 10. April 2024 laufen die neuen Folgen von „KonoSuba“ im japanischen Fernsehen. Nachdem die ersten beiden Staffeln von Studio Deen („The Seven Deadly Sins“, „Ranma ½“) stammten, wurde die neue Staffel dabei vom relativ jungen Animationsstudio Drive produziert, welche auch schon für die Prequel-Serie „KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World!“ verantwortlich zeichnen.

Trailer #1

Trailer #2

Simulcast in Deutschland

In Deutschland hat sich erneut AniMoon Publishing die Rechte am Vertrieb gesichert. Wie sie auf der AnimagiC 2023 bekanntgegegeben haben, soll die dritte Staffel in Deutschland im Simulcast laufen und danach mit deutscher und japanischer Synchronisation auf Blu-ray und DVD erscheinen (Quelle: Anime2You).

Bei welchem Anime-Streamingdienst der Simulcast genau in Deutschland laufen soll, ist trotz des nahenden Releases aktuell aber nicht bekannt.

