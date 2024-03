KonoSuba: Wo seht ihr die Anime-Serien im Stream?

In „KonoSuba“ fängt der 16-jährige Kazuma nach seinem Tod eine neues Leben in einer magischen Welt an – doch sind er und seine Truppe absolut unfähige Abenteurer. Wo ihr in Deutschland die Hauptserie „God's Blessing on This Wonderful World!“, den Film „Legend of Crimson“ sowie das Spin-Off „An Explosion on This Wonderful World!“ legal im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Anime Facts

Anzeige

„KonoSuba“ – Serien & Film im Stream

Aktuell besteht das „KonoSuba!“-Franchise aus 2 Serien. Zur Hauptserie „Konosuba: God's Blessing on This Wonderful World!“, die auf der Romanreihe „Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!“ von Natsume Akatsuki basieren, gehören 2 Staffeln mit je 10 Folgen, 2 OVAs sowie der Film „Legend of Crimson“. Dazu kommt die Prequel-Serie „ KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World!“ mit 12 weiteren Folgen.

Anzeige

Bildquelle: Studio DEEN

DVD- & Blu-ray-Boxen

Alternativ ist die „KonoSuba“ hierzulande auch unter AniMoon Publishing in mehreren DVD- und Blu-ray-Boxen mit deutscher und japanischer Tonspur (OmU) erschienen. Die Staffeln sind dabei auf jeweils 3 Volumes mit 3 bis 4 Folgen aufgeteilt:

Anzeige

Episodenliste

God's Blessing on This Wonderful World!

Folge Titel Premiere (D)

Staffel 1

1 (1) Ich bin eine Göttin, was sonst? 18.10.19 2 (2) Love, Chunibyo & other Explosions! 18.10.19 3 (3) Man of Steel 18.10.19 4 (4) Dullahan's (exploding) Castle 18.10.19 5 (5) Sword Guy 23.7.20 6 (6) Is This A Zombie Knight? 24.7.20 7 (7) Stirb (noch mal) langsam 27.7.20 8 (8) Noob Exorcist 28.7.20 9 (9) Sukkubus‘ heißer Lieferservice 28.7.20 10 (10) Die wandelnde Festung 29.7.20 OVA 1 Chocker Game 31.7.20 Staffel 2 1 (11) Law & Order: Axel 3.8.20 2 (12) Yunyuns Book of Friends 4.8.20 3 (13) Kazumas Reise ins Labyrinth 5.8.20 4 (14) Lalatina: Love is War 6.8.20 5 (15) Der Dämon mit der eisernen Maske 7.8.20 6 (16) The Ancient Lizard Bride 10.8.20 7 (17) Kite Hawk Down 11.8.20 8 (18) Für eine Handvoll Eris 12.8.20 9 (19) Aqua Unchained 13.8.20 10 (20) That Time I Got Eaten By A Slime 14.8.20 OVA 2 Die Rückkehr der Abenteurer 14.8.20

An Explosion on This Wonderful World!

Folge Titel Premiere (D)

Staffel 1

1 (1) Die rotäugige Magier 5.4.23 2 (2) Das Tabu der Magie-Akademie 12.4.23 3 (3) Die Wächter des Crimson-Dämon-Dorfes 19.4.23 4 (4) Die einsame Meisterin mit den roten Augen 26.4.23 5 (5) Vorspiel zu einer Explosion des Wahnsinns 3.5.23 6 (6) Die Daseinsberechtigung eines explosiven Neets 10.5.23 7 (7) Die Unruhestifter der Stadt es Wassers 17.5.23 8 (8) Die Fanatiker der Wasserstadt 24.5.23 9 (9) Zerstörer aus dem Crimson-Dämon-Dorf 31.5.23 10 (10) Die Outlaws der Anfängerstadt 7.6.23 11 (11) Das Explosionsmädchen und die Unregelmäßigkeit im Wald 14.6.23 12 (12) Eine Explosion auf dieser wunderschönen Welt 21.6.23

Anzeige

Darum gehts

Bei einer gleichermaßen noblen wie unnötigen Rettungsaktion kommt der 16-jährige Kazuma Satou selbst ums Leben. Im Jenseits angekommen, trifft er auf die Göttin Aqua, die den dämlichen Tod des Jungen zum Schreien komisch findet.

Sie bietet Kazuma die Möglichkeit an, in einer magischen Welt wiedergeboren zu werden, um dort den Dämonenkönig zu stürzen. Dafür darf er auch eine Sache mit in die neue Welt nehmen. Er entscheidet sich kurzerhand dafür, dass diese eine Sache, die Göttin selbst sein soll.

In der neuen Welt angekommen, merkt Kazuma aber schnell, dass er und seine Begleiterin denkbar ungeeignet für die Aufgabe sind. Eigentlich möchte er sich deshalb nur ein möglichst normales Leben in der neuen Welt aufbauen – die Schergen des Dämonenkönigs und auch seine unfähigen Mitstreiter verhindern dies aber immerzu.

Anzeige

Mega-Anime-Quiz: Könnt ihr diese 99 Serien an einem Bild erkennen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.