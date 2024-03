4,7 Sterne bei Amazon: Dieser 15-Euro-Helfer gehört in jedes Auto

Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck: Für Notfälle sind deutsche Autofahrer gut gerüstet. Wer noch etwas mehr Sicherheit möchte, kann hingegen bei Amazon zuschlagen. Der Onlinehändler verkauft einen 15-Euro-Helfer, der Leben retten kann.

Amazon verkauft Notfallhammer im 2er-Set mit Rabatt

2.830 Menschen sind letztes Jahr bei Verkehrsunfällen in Deutschland ums Leben gekommen. Sicherheit im Straßenverkehr ist das A und O und darf nicht am Geldbeutel scheitern.

Deshalb sollten Autofahrer neben Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck auch stets einen Notfallhammer dabei haben. So einen verkauft Amazon im 2er-Set aktuell für nur 14,79 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Wir wissen nicht, wie lange das Angebot gilt. Ihr solltet also nicht zu lange warten. Im Gegensatz zu vielen anderen Nothammern hat der Notfallhammer von Hersteller Heldenwerk zwei entscheidende Vorteile.

Notfallhammer 2er-Set, gehärtete Spitze, mit Gurtschneider Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.03.2024 16:47 Uhr

Denn neben der gehärteten Spitze, die laut Hersteller auch Verbundglas durchschlagen kann, besitzt der Notfallhammer einen integrierten Gurtschneider. Im Ernstfall können sich Insassen so vom Sicherheitsgurt befreien und das Auto verlassen. Der Gurtschneider ist dabei so eingelassen, dass man sich nicht versehentlich schneiden kann – clever.

Der Notfallhammer wird im 2er-Set geliefert. So kann die Fahrer- und Beifahrerseite mit einem Notfallhammer ausgestattet werden. In einer Gefahrensituation hat so auch der Beifahrer die Möglichkeit, sich aus dem Auto zu befreien.

Für wen lohnt sich der Notfallhammer bei Amazon?

Bei Amazon-Kunden kann der Notfallhammer auf eine hervorragende Bewertung verweisen. 4,7 von 5 möglichen Sternen bei knapp 3.000 Rezensionen sprechen eine eindeutige Spreche. „Gute Notfallausrüstung für kleines Geld“, schreibt etwa ein Käufer. Er lobt auch die scharfe Klinge des Gurtschneiders.

Wer sich für den Fall der Fälle gut rüsten möchte, kann hier zugreifen. Unterm Strich zahlt man keine 7,50 Euro für einen Notfallhammer. Das sollte einem die eigene Sicherheit wert sein.

