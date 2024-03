Amazon bestialisch: Neue Show bei Prime Video zieht alle Register

In Zusammenarbeit mit dem YouTube-Superstar MrBeast kündigt Amazon Prime Video die Produktion der „Beast Games“ an – ein Reality-TV-Wettbewerb, der nicht weniger als alle Rekorde brechen soll. Mit einem Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar und 1.000 Teilnehmern aus aller Welt verspricht die Show ein gigantisches Spektakel zu werden.

„Beast Games“: Amazon und MrBeast kooperieren

Amazon Prime Video und MrBeast wollen die Messlatte für Reality-TV-Shows auf ein neues Level heben. „Beast Games“, inspiriert von MrBeasts YouTube-Kanal mit 245 Millionen Abonnenten, soll das größte Reality-Wettbewerbsformat aller Zeiten werden (Quelle: DWDL.de).

Mit einem Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar und einer globalen Ausstrahlung in über 240 Ländern setzt Amazon hohe Erwartungen in das Projekt. MrBeast, bekannt für seine kreativen und oft lukrativen Herausforderungen auf YouTube, wird nicht nur als Moderator auftreten, sondern auch als Executive Producer seine Vision in die Show einbringen.

Laut MrBeast handelt es sich bei den „Beast Games“ um nicht weniger als die „größte Gameshow der Geschichte“, die neben Preisgeldern und Teilnehmerzahlen noch „viele andere Weltrekorde“ brechen wird. Wann die Show startet, ist allerdings noch nicht bekannt. MrBeast will sich nach eigenen Angaben „später in diesem Jahr“ dazu äußern (Quelle: MrBeast bei Twitter/X).

Um seine Abonnenten zu Prime Vidoe zu locken, soll die erste Ausgabe der Show bei MrBeast auf YouTube zu sehen sein. Wer die weiteren Folgen sehen will, muss sich für ein Abo bei Amazon Prime entscheiden.

Das gibt es 2024 bei Prime Video zu sehen:

What's Coming To Prime Video In 2024 | Prime Video

Amazon und MrBeast: Neue Ära der Unterhaltung?

Die Kooperation hat zumindest das Potenzial, eine ganz neue Ära der Unterhaltung einzuläuten, in der die Grenzen zwischen traditionellem Fernsehen und Streaming, zwischen Online- und Offline-Welt zunehmend verschwimmen. Nicht nur Fans von Reality-TV, Gaming und YouTube-Eskapaden könnten angesprochen werden, sondern ein noch breiteres, internationales Publikum.

