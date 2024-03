Amazon-Mitteilung: Ein Muss vorm Schluss für jedes Prime-Mitglied

Es gibt Filme und in diesem Fall Komödien, die muss man einfach einmal im Leben gesehen haben. Ein solches Meisterstück muss Amazon in den nächsten Tagen aus dem Programm von Prime Video löschen. Wer den Film als Prime-Kunde noch zuvor ohne Aufpreis sehen will, der muss sich jetzt aber beeilen. Wir verraten euch, wie lange „Ein Fisch namens Wanda“ bei Amazon noch im Rahmen der Flatrate zu sehen ist.

Amazon Prime Facts

Wann habt ihr eigentlich zuletzt so eine richtig gute, abstruse und zugleich intelligente Komödie gesehen? Wird so etwas eigentlich noch verfilmt in der Flut der Super- und Action-Helden? Die Frage ist berechtigt, wenn man sich wahre Kult-Klassiker wie „Ein Fisch namens Wanda“ aus dem Jahr 1988 ansieht. Obwohl die britisch-amerikanische Komödie bereits 36 Jahre auf dem Buckel hat, ist deren Humor noch immer erfrischend.

Anzeige

Prime-Kunden müssen sich sputen: Amazon verliert Kult-Komödie

Dies könnte unter anderem am außergewöhnlichen Cast liegen. Gleich zwei ehemalige Mitglieder von Monty Python sind am Start – John Cleese und Michael Palin. Ersterer wirkte auch gemeinsam mit Regisseur Charles Crichton am Drehbuch mit. Zu den Engländern gesellen sich dann auch noch zwei Amerikaner hinzu – Jamie Lee Curtis und Kevin Kline. Der gewann für seine Darstellung auch gleich noch den Oscar als bester Nebendarsteller in „Ein Fisch namens Wanda“.

Wer diese wunderbare Komödie bei Amazon Prime Video noch sehen will, muss sich aber beeilen. Denn der Film wird bei Amazon in der Kategorie „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ gelistet. Danach fliegt er aus der Flatrate raus und kann nur noch gegen Aufpreis von Prime-Mitgliedern gekauft oder geliehen werden. Doch wann genau erfolgt der Rausschmiss?

Anzeige

Ein erster Blick in den Trailer:

Ein Fisch namens Wanda - Trailer 1 von 3.TS

In 12 Tagen ist es vorbei. Sprich bis Anfang April habt ihr jetzt noch Zeit (bei Amazon Prime Video ansehen).

Anzeige

96 Prozent bei Rotten Tomatoes, noch Fragen?

Dass sich dieser mit einer Art Romanze verflochtene Heist-Movie lohnt, zeigt der Blick aufs Medien- und Zuschauerecho. Bei er IMDb gibt es ziemlich gute 7,5 Punkte. Die Profi-Kritiker waren damals aber noch mehr angetan, ganze 96 Prozent von denen hoben nämlich den Daumen nach oben, wie man bei Rotten Tomatoes sehen kann. Bei den Zuschauern sind es mit 84 Prozent bei weit über 100.000 Stimmen nicht wirklich weniger.

Für uns steht fest: Auch Jahrzehnte nach der Premiere gehört „Ein Fisch namens Wanda“ zum Pflichtprogramm für jeden echten Komödienliebhaber. Wenn der Kinoalltag heutzutage weniger lustig erscheint, ein Blick zurück erheitert doch so manches Gemüt.