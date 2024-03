LOL Staffel 5: Start schon jetzt im Video – Teilnehmer & Termin

„LOL: Last One Laughing“ sorgt seit 2021 für zahlreiche Lacher. Bald kommen viele neue lustige Momente dazu. Eine fünfte Staffel von „LOL“ erscheint in Kürze. Inzwischen ist auch bekannt, welche Teilnehmer bei Zuschauern für spaßige Stunden vor dem Bildschirm sorgen sollen, dabei aber selbst nicht lachen dürfen. Wer ist in der fünften Staffel von „LOL: Last One Laughing“ dabei und wann kommen die neuen Folgen? Wer es bis zum Start nicht abwarten will, kann jetzt schon die ersten Minuten der neuen Staffel anschauen.

Wie schon die ersten vier Staffeln werden auch die Folgen der fünften LOL-Season bei Amazon Prime zu sehen sein. Wer ein Prime-Abo hat, kann in wenigen Wochen einschalten, wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann den Streaming-Dienst mit allen anderen Vorteilen 30 Tage lang kostenlos testen (mehr zum Probe-Abo).

LOL – Last One Laughing: Start 2024 – die ersten Minuten schon jetzt im Video

Rund einen Monat, nachdem die Kandidaten bekanntgegeben wurde, gibt es nun auch ein konkretes Start-Datum für die 5. Staffel: In diesem Jahr ist das Lachen ab dem 28. März 2024. Dabei werden jede Woche zwei neue Folgen veröffentlicht. Bis die komplette Staffel zu sehen sein wird, muss man also einige Wochen warten.

Um die Wartezeit zu verkürzen stellt Amazon bereits jetzt die ersten Minuten der ersten Folge von Staffel 5 online. Ihr könnt euch das Video bei YouTube ansehen:

Schon länger hat Amazon angekündigt, dass die neuen Folgen zur Osterzeit erscheinen sollen. Die Feiertage finden in diesem Jahr Ende März statt. Die ersten Folgen in früheren Staffeln erschienen auch in den letzten Jahren jeweils am Donnerstag vor Ostern, in diesem Jahr ist der Start also am 28. März 2024. So witzig war die letzte Staffel:

LOL: Last One Laughing | Staffel 4 - Teaser

LOL Staffel 5: Alle Teilnehmer in den neuen Folgen

Bereits seit einigen Wochen stehen die Teilnehmer für die „LOL“-Staffel 2024 fest. Wie schon in den vergangenen Ausgaben ist auch in diesem Jahr wieder Michael „Bully“ Herbig als Host dabei. Die Kandidaten, die unter dem Motto „Lachen verboten“ vor die Kamera treten, wurden offiziell von „Bully“ in den sozialen Netzwerken bekanntgegeben. Demnach werden diese 10 Teilnehmer bei LOL-Staffel 5 mitmachen:

Hazel Brugger

Ina Mülller

Elyas M'Barek

Mirja Boes

Ralf Schmitz

Michael Kessler

Torsten Sträter

Olaf Schubert

Meltem Kaptan

Otto Waalkes

Wie schon in den vergangenen Jahren wird es zudem sicherlich den einen oder anderen „Special Guest“ zu sehen geben, der noch mehr Spaß in die einzelnen Folgen bringen will. Dafür sorgen nicht zuletzt die „Buddy Joker“.

Auch wenn es einige neue Gesichter gibt, das Show-Konzept bleibt gleich: Wieder werden die Kandidaten vor die Herausforderung gestellt, nicht zu lachen. Bei Verstößen unterbricht „Bully“ das Spiel mit einer Verwarnung für die Betroffenen. Nach 2 Verstößen fliegt man aus dem Spiel. Da unter das Teilnehmerfeld gespickt ist mit Profis aus der Welt der Comedy und Unterhaltung, wird natürlich mit eigenen Aktionen versucht, anderen ein Zucken aus den Mundwinkeln herauszukitzeln. Wer lacht, fliegt raus. Der letzte Teilnehmer, der standhaft bleibt, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für einen selbst gewählten guten Zweck. Schon jetzt kann man alle bisherigen 27 Folgen aus den früheren Jahren bei Amazon ansehen.

