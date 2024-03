Starke Konkurrenz für Netflix: Deutsche Streaming-Fans schauen in die Röhre

Das wird Netflix nicht gefallen: Warner Bros. Discovery bringt seinen Streaming-Dienst Max nach Europa. Ab dem 21. Mai gibt es Serien von HBO, Reality-Shows von Discovery und Sportübertragungen. Geplant sind drei Tarife und ein Sport-Add-on – aber vorerst nicht in Deutschland.

Warner Bros. Facts

Max: Neuer Streaming-Dienst startet im Mai

In Europa wächst das Streaming-Angebot. Warner Bros. Discovery hat den Start von Max in Europa für den 21. Mai angekündigt. Den Anfang machen Mittel- und Nordeuropa, später kommen unter anderem Frankreich und Polen hinzu. Die Offensive von Warner Bros. in Europa legt nahe, dass Sky in Zukunft auf den Zuschlag für Warner-Inhalte verzichten müsste. Wenn die aktuellen Verträge enden, dürfte einem Start in Deutschland nichts mehr im Weg stehen.

Anzeige

Wie viel die neue Konkurrenz zu Netflix, Disney+ und Amazon Prime kosten wird, hat Warner Bros. Discovery noch nicht verraten. Die genauen Preise sollen „in den kommenden Wochen“ bekannt gegeben werden und sich von Land zu Land unterscheiden (Quelle: Warner Bros. Discovery).

Bekannt ist, dass Max in drei Tarifen und einem Sport-Add-on angeboten wird. Der Basis-Tarif mit Werbeeinblendungen wird vom Anbieter als „günstiger“ beworben. Wer keine Werbung sehen möchte, kann sich für den Standard-Tarif entscheiden. In beiden Fällen stehen Inhalte in Full HD zur Verfügung und können auf zwei Geräten gleichzeitig gestreamt werden. Im Standard-Tarif können zusätzlich bis zu 30 Inhalte heruntergeladen werden.

Anzeige

Im Premium-Tarif stehen Filme und Serien in Full HD oder 4K-Auflösung und teilweise mit Dolby-Atmos-Sound zur Verfügung. Vier gleichzeitige Streams und bis zu 100 Downloads sind möglich, um Inhalte auch offline ansehen zu können.

Das Sport-Add-on bietet die linearen Live-Sender Eurosport 1 und 2 sowie Grand-Slam-Tennis und die 24 Stunden von Le Mans.

Anzeige

„House Of The Dragon“ ist Teil von Max:

House of the Dragon Staffel 2 - Teaser-Trailer

Max: Olympia und „House Of The Dragon“

Die Olympischen Spiele in Paris will Max allen Streaming-Kunden zur Verfügung stellen. Hinzu kommen Highlights wie die zweite Staffel von „House Of The Dragon“ neben weiteren HBO-Max-Serien wie „The White Lotus“ und „The Last of Us“.