Größenwahn bei DC: Darum scheiterte der Marvel-Konkurrent

Es lässt sich denken, dass DC seinen größten Konkurrenten Marvel zu übertrumpfen versucht. Doch statt strategisch einen Plan aufzustellen, war man bei Disney der Meinung, dass es auch anders gehen würde. Genau das führte schließlich zum unausweichlichen Scheitern.

Autor David S. Goyer über Warners Selbstüberschätzung

Jüngst sprach der Man-of-Steel-Autor David S. Goyer im Podcast „Happy Sad Confused“ über seine Karriere. Er kommt dabei darauf zu sprechen, dass Schauspieler Henry Cavill eine Superman-Fortsetzung bekommen sollte statt dem Crossover „Bat-Man V Superman: Dawn of Justice“.

Doch Warner hatte laut ihm andere Pläne. Es konnte ihnen nicht schnell genug gehen, ein eigenes Universum zu erschaffen, das mit Marvel konkurrieren könnte. Zudem wechselten damals ständig die Führungskräfte und jeder neue Leiter hatte noch größere und wildere Ideen. Goyer sagt, dass er den Druck kennt, den Warner auf seine Leute ausübt und es ihm so vorkam als sollten alle rennen obwohl sie noch nicht einmal gehen konnten.

Große Pläne ohne wirkliche Ideen

Des Weiteren berichtet Goyer, dass Warner einmal eine Aufstellung von 20 potentiellen Filmen für die nächsten 10 Jahre gemacht hätte, von denen aber noch kein einziger geschrieben war. Architektur war zu Genüge vorhanden, doch niemand hat daraus ein Haus gebaut.

Mittlerweile liegt die Verantwortung zur Wiederbelebung des DC in den Händen von Regisseur James Gunn (Guardian of the Galaxy) und dem Filmproduzenten Peter Safran (The Suicide Squad). Gunn möchte unter anderem „Superman: Legacy“ selbst schreiben und inszenieren. Außerdem soll eine Reihe namens „Gods and Monsters“ bestehend aus fünf Filmen und fünf Serien in die Produktion gehen. Inwiefern diese Vorhaben DC noch retten können, bleibt abzuwarten.

Vielleicht hätte Warner sich ein wenig mehr Zeit lassen sollen, um das DCEU vernünftig aufzubauen. Möglichst zügig mit Disneys MCU konkurrieren zu können, ist allem Anschein nach ziemlich nach hinten losgegangen und dies wieder auszubügeln kostet umso mehr Arbeit.

