Marvels neues Projekt: Kommt Harry Potter ins MCU?

Als Zauberlehrling schwang er in den frühen 2000ern den Zauberstab, nun steht zur Debatte, um Harry-Potter-Schauspieler Daniel Radcliffe eine Rolle im MCU erhalten soll.

Daniel Radcliffe in Deadpool 3

Die meisten bringen Daniel Radcliffe noch immer mit seiner Rolle als Zauberschüler Harry Potter in Verbindung. Um dieses hartnäckige Image abzuschütteln, hat man ihn in den letzten Jahren in vielen anderen Rollen sehen können. Nun sind Informationen eines bekannten Leakers namens Daniel Richtmann aufgetaucht, der schon häufig mit seinen Prognosen zu Hollywood richtig lag.

In einem Bericht an seine Supporter auf Patreon sagt er, dass Daniel Radcliffe angeblich für eine Rolle in Deadpool 3 engagiert wurde. Seine Rolle sei zwar noch geheim, aber es wird spekuliert, dass es sich dabei um Wolverine handeln soll. Schaut man sich aktuelle Bilder von Daniel Radcliffe an, bemerkt man, dass er ordentlich an Muskelmasse zugelegt hat. Ob das wirklich im Zusammenhang mit einer vermeintlichen Marvel-Rolle steht, ist die andere Frage.

Hier seht ihr einen Twitter-Post mit einem aktuellen Bild von Daniel Radcliffe:

Das Erbe von Hugh Jackman: Ist Daniel Radcliffe auch hierfür der Auserwählte?

Dass Hugh Jackman noch einmal zurück in die Rolle des Wolverine schlüpft, ist bereits seit Längerem bekannt. (Quelle: variety.com) Vielleicht ist das die perfekte Gelegenheit, sein Vermächtnis in neue Hände zu geben. Immerhin war er bereits im Ruhestand und wollte die Rolle nicht mehr spielen.

Daniel Radcliffe sagt 2019 in einem Interview mit Wired, dass er auf keinen Fall der neue Wolverine wird. Scherzhaft behauptet er, dass Wolverine im neuen Film zu heiß duscht und dadurch er dabei herauskommt. Daniel Radcliffe spielt dabei auf seine Größe von 1,65 Meter an, die im Gegenzug zu Hugh Jackmans 1,91 Meter einen kleinen Unterschied erkennen lassen.

Entsprechendes Interview seht ihr hier:

Ob er seine Meinung geändert hat, wird sich spätestens beim Release von Deadpool 3 zeigen. Am 3. Mai 2024 soll der neue Teil ins Kino kommen, vorausgesetzt, der Start verzögert sich nicht durch den Hollywood-Streik.

