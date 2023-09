Harry Potter: Weltpremiere in Köln revolutioniert die Wizarding World

Fans der Harry-Potter-Reihe wünschen sich nichts mehr als immer stärker mit ihrem heißgeliebten Franchise zu verschmelzen. Sehnsüchtig warten noch heute Personen jenseits der elf Jahre auf ihren Hogwarts-Brief. Die bevorstehende Attraktion in Köln verspricht, den Traum, noch immersiver in die Wizarding World eintauchen zu können, wahrwerden zu lassen.

Harry Potter Facts

Harry Potter – Visions of Magic: Ein neuer Teil des weltweiten Epos

Am 8. Dezember 2023 dürft ihr euch auf eine Reise freuen, die euch dem Harry-Potter-Universum so nahe bringt wie noch nie. Im Odysseum in Köln-Kalk wird für eine begrenzte Zeit das Multimedia-Abenteuer „Harry Potter – Visions of Magic“ zu erleben sein. Dabei könnt ihr auf über 3000 Quadratmeter die bedeutungsvollsten Schauplätze der Wizarding World begehen.

Darunter unter anderem der „Raum der Wünsche“, “Newts Koffer“, der „Schwarze See“ und das „Zaubereiministerium“. Es verspricht, ein interaktives Kunsterlebnis zu werden, das es bisher noch nie gegeben hat und euch die mysteriösesten Seiten aus Harry Potter und Phantastische Tierwesen zeigen wird, die ihr auf eigene Faust erkunden könnt.

Einen Trailer dazu seht ihr hier:

Karten dafür könnt ihr ab dem 12. September 2023 hier erwerben:

Das nächste große Erlebnis aus der Harry-Potter-Welt

Bereits im Oktober 2018 ist mit der Wanderausstellung „Harry Potter: The Exhibition“ in Babelsberg ein großer Fan-Traum wahrgeworden. Hunderttausende Besucher haben die 1.600 Quadratmeter täglich geflutet und sich dem hingegeben, was sie am meisten fasziniert. Ihrer Lieblingswelt so nahe wie möglich zu sein und jedes Detail daraus hautnahe zu erfassen.

Im November 2022 ist in ausgewählten Städten weltweit mit „Harry Potter – A Yule Ball Celebration“ der Weihnachtsball im Stil des vierten Harry-Potter-Films abgehalten. Auch dort dieser ist zu seinem Debüt im letzten Jahr unglaublich gut angekommen. Für deutsche Fans ist der nahegelegenste Ort, um daran teilzunehmen, Mailand gewesen. Dieses Jahr sind bisher nur Tickets für Australien, Mexico und Chile verfügbar.

Umso schöner, dass Deutschland mit „Visions of Magic“ ein weiteres Mal eine exklusive und vor allem bezahlbare Ausstellung rund um die Wizarding World geboten wird. Genauere Informationen werden sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten folgen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.