41 typisch deutsche Posts, die den Alman in euch jubeln lassen

© Bildquelle: Getty Images / lenanet / Instagram / MuseumofDeutschland 1 / 41

Anzeige

Deutsche: Sie haben sind humorlos, haben weder Geschmack noch Stil und leben für unglaublich schlechte Wortspiele. Dass wir wenigstens über uns selbst lachen können, beweist der Instagram-Account @museumofdeutschland. Wir haben die besten Posts des Kanals für euch gesammelt, mit denen ihr euch so richtig wie ein Alman fühlen könnt.

Von Salami-Pralinen bis hin zu den berühmten weißen Socken in Sandalen: Wer so richtig deutsch sein will, muss gar nicht viel tun. Wodurch wir uns sonst noch so auszeichnen, hat der Instagram-Kanal museumofdeutschland für uns gesammelt – und die Posts sind einer lustiger als der andere.

Dass diese Bildergalerie mit viel Humor zu nehmen ist, versteht sich von selbst.