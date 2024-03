Visa startet Cashback-Aktion: So viel spart ihr beim Online-Shopping

Mit einer neuen Cashback-Aktion will Visa das Online-Shopping für seine Kunden noch attraktiver machen. Ab sofort und bis zum 16. April 2024 können Visa-Kartennutzer bei Einkäufen bis zu 25 Euro zurückerhalten. Kunden sollten vorher aber in jedem Fall das Kleingedruckte lesen.

Cashback bei Visa: Jetzt bis zu 25 Euro sparen

Visa hat wieder eine Cashback-Aktion für Online-Zahlungen gestartet, die vom 19. März bis 16. April 2024 läuft. Teilnehmende können sich über eine Rückvergütung von 2 Prozent pro Einkauf freuen – allerdings gilt dies nur für Transaktionen bis zu einem Einkaufswert von 50 Euro. Insgesamt stellt Visa eine Cashback-Summe von bis zu 500.000 Euro zur Verfügung. Das bedeutet, dass die Aktion auch vorzeitig enden kann, wenn dieser Betrag ausgeschöpft ist.

Um an der Aktion teilzunehmen, müssen sich Interessierte mit ihrer Visa-Kredit- oder Debitkarte auf der offiziellen Website registrieren. Dabei werden Name, E-Mail-Adresse und Visa-Kartennummer angegeben. Danach erhalten sie bei jedem Online-Einkauf, der die Kriterien erfüllt, automatisch 2 Prozent Cashback. Das Angebot gilt auch für Nutzer einer Visa-Debitkarte, die ebenfalls bis zu 25 Euro zurückerhalten können.

Die Rückzahlung erfolgt laut Visa in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach jeder Transaktion direkt auf das mit der Visa-Karte verknüpfte Konto. Neben dem Online-Einkauf von physischen Waren können Kunden ihre Kredit- oder Debitkarte auch für digitale Abonnements bei Streaming-Diensten oder Zeitschriften einsetzen und erhalten auch hierfür Cashback – solange der Betrag 50 Euro nicht übersteigt (Quelle: Visa).

Visa: Saveback bei Trade Republic

Unabhängig von der neuen Cashback-Aktion bietet Visa in Kooperation mit Trade Republic weiterhin ein Saveback-Programm an. Wer mit der Visa-Debitkarte des Neobrokers bezahlt, erhält 1 Prozent der Kaufsumme als Bonus, der automatisch in einen ETF- oder Aktiensparplan fließt. Pro Monat ist der Saveback auf 15 Euro begrenzt.

