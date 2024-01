Trade Republic macht unschlagbares Angebot: Visa-Karte mit Prämie bei jedem Einkauf

Neues vom Neobroker Trade Republic: Das berliner FinTech-Unternehmen führt eine Visa-Debitkarte ein, mit der ihr nicht nur weltweit kostenlos bezahlen und Geld abheben könnt, sondern zudem 1 Prozent auf euren Sparplan gutgeschrieben bekommt. Was das Angebot so attraktiv macht, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Trade Republic führt Debitkarte mit 1 % „Saveback“ ein

Mit der neuen Karte von Trade Republic eröffnen sich für Kunden vielfältige Zahlungsmöglichkeiten, sowohl im Internet als auch in physischen Geschäften. Die Debitkarte, ein Produkt der Zusammenarbeit mit Visa, ermöglicht es Nutzern, ihre Einkäufe an der Supermarktkasse oder beim Online-Shopping bequem zu bezahlen (Angebot bei Trade Republic ansehen). Im Gegensatz zu vielen Banken, die heutzutage monatliche Gebühren für ihre Karten und Konten erheben, bietet Trade Republic seine Bezahlkarte völlig kostenfrei an.

Die Trade-Republic-Karte bietet aber noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Mit jeder getätigten Zahlung sammelt ihr automatisch 1 Prozent des Betrages als Bonus. Dieser wird direkt in einen ETF- oder Aktiensparplan eurer Wahl investiert – eine clevere Art, durch alltägliche Einkäufe Geld anzulegen. Zum Beispiel, wenn ihr einen Fernseher für 1.000 Euro kauft, fließen automatisch 10 Euro in den gewählten Sparplan. Dieses Feature unterscheidet sich von den üblichen Cashback-Karten in Deutschland, bei denen die Prämien normalerweise auf ein Konto ausgezahlt werden. Allerdings ist dieser sogenannte „Saveback“ auf maximal 15 Euro pro Monat gedeckelt.

Die Nutzung der Trade Republic-Karte erfordert einen kleinen Vorab-Schritt: Kunden müssen Geld von ihrem Hauptkonto – etwa dem Gehaltskonto – auf ihr Depotkonto bei dem Neobroker überweisen. Trade Republic hat vor einiger Zeit eine Neuerung eingeführt, bei der das Kundenvermögen in zwei Teile gegliedert wird: eine Portfolio- und eine Cash-Sektion. Im Nachhinein betrachtet, scheint dies eine strategische Vorbereitung für das neue Kartenangebot gewesen zu sein. Für Zahlungen mit der Debitkarte wird dann der Betrag direkt aus dem Cashbestand abgebucht.

Ein weiteres Highlight der Trade Republic-Bezahlkarte ist die weltweite Bargeldverfügbarkeit. Kunden können damit an Automaten überall auf der Welt Geld abheben. Dabei ist ein besonderer Vorteil, dass Auszahlungen über 100 Euro komplett gebührenfrei sind. Bei Beträgen darunter fällt lediglich eine geringe Gebühr von 1 Euro an.

Wie bekomme ich die Visa-Karte von Trade Republic?

Wer bereits Kunde bei Trade Republic ist, kann sich in der App auf eine Warteliste setzen lassen. Laut FAQ wird sie in den nächsten Monaten schrittweise eingeführt. Wer noch kein Kunde ist, muss sich zunächst registrieren. Vorraussetzung in beiden Fällen ist ein Sparplan mit mindestens 50 Euro.

Trade Republic: Kostenlose Aktien-Sparpläne erstellen

Was kostet die Karte?

Die Visa-Debitkarte von Trade Repbublic wird es in 3 Ausführungen geben, die allesamt die gleichen Leistungen bieten:

Virtuelle Karte : kostenlos

: kostenlos Classic-Karte : einmalig 5 Euro

: einmalig 5 Euro Mirror-Karte: einmalig 50 Euro

Wie hoch sind die Zinsen bei Trade Republic?

Die Zinsen auf das nicht-investierten Cash-Guthaben belaufen sich bei Trade Republic auf 4 Prozent, was mehr ist als bei vielen anderen Wettbewerbern.

