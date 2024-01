EC-Karte funktioniert nicht: Was tun?

Manchmal steht man in einem peinlichen Moment an der Kasse und die EC-Karte wird nicht erkannt. Oft ist der Fehler nur einmalig, manchmal gibt es aber immer wiederkehrende Probleme mit Girocards. Was kann man tun, wenn eine EC-Karte oft nicht lesbar ist?

Die Geldkarte ist zwar aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, manchmal ist es aber sinnvoll, Bargeld für den Notfall im Portemonnaie zu haben. Manch kleinere Probleme an EC-Karte lassen sich schnell selbst beheben. Die folgenden Tipps können helfen.

Zahlung mit Girocard nicht möglich? Das sollte man überprüfen

Wird eure Girocard an einer Kasse nicht erkannt, geht Folgendes durch:

Generell solltet ihr sicherstellen, dass genügend Geld auf dem Konto vorhanden ist. Ist das Konto nicht gedeckt, kann die Zahlung auch nicht durchgeführt werden.

Möglicherweise wurde der PIN der Karte zu oft falsch eingegeben und die Girocard dementsprechend gesperrt. Kontaktiert dann eure Hausbank.

Manchmal hat man die Karte einfach zu schnell oder in einem falschen Winkel ins Lesegerät gesteckt. Schiebt die Karte also einfach noch einmal in das Gerät.

Die meisten modernen Kassen funktionieren inzwischen kontaktlos. Ihr müsst sie also nur noch an das Lesegerät halten, ohne sie in einen Schlitz stecken zu müssen. Probiert den kontaktlosen Weg, wenn das Lesegerät nach dem Einschieben nicht reagiert.

Seit Mitte 2013 wird der Magnetstreifen nicht mehr für Zahlungen genutzt. Es bringt also nichts, den schwarzen Streifen zu reinigen. Für Zahlungen wird nur noch der Chip der Karte verwendet.

In seltenen Fällen gibt es Probleme bei den Anbietern für die Kartenzahlung. Immer wieder gab es in den letzten Jahren Fälle, bei denen die Kartenzahlung vorübergehend für alle Nutzer in bestimmten Läden nicht mehr nutzbar war, zum Beispiel im Mai 2022 (mehr dazu bei t-online.de). In solchen Fällen liegt der Fehler nicht an eurer Karte, sondern am Dienstleister. Meistens muss man dann abwarten, bis die Probleme auf Seiten des Anbieters behoben werden.

Achtet auch darauf, dass das Kassensystem mit eurer Karte zusammenarbeiten kann. Die meisten Kassen arbeiten mit V-Pay oder Maestro, im Ausland kann das aber anders aussehen. Das Aus für das Maestro-System wurde im Juli 2023 beschlossen. Gerade bei Reisen ins Ausland solltet ihr euch also nicht nur auf eure Girocard verlassen, sondern eine Alternative parat haben. Kreditkarten von Visa und Mastercard werden weltweit an den meisten Stellen akzeptiert. Hier gibt es kostenlose Kreditkarten.

Vor Reisen ins Ausland solltet ihr zudem bei eurer Bank sicherstellen, dass die Geldkarte auch für internationale Zahlungen freigeschaltet worden ist.

EC-Karte defekt? Probleme finden und beheben

Taucht die Meldung „Karte nicht identifizierbar“ oder „Terminal nicht zugelassen“ auf dem Lesegerät auf, liegt ein technisches Problem vor. Teilweise gibt es Karten, die mit Kartenlesegeräten bestimmter Hersteller nicht funktionieren. Unter anderem melden viele Comdirect-Kunden, dass sich nach dem Umstieg auf die gelb-grüne Geldkarte Probleme bei bestimmten Läden und Anbietern haben (mehr dazu im Comdirect-Forum). In solchen Fällen ist die Karte nicht mit dem Bezahlsystem kompatibel und man kann an bestimmten Standorten damit nicht bezahlen. Kontaktiert eure Bank, um Hilfe zu erhalten oder haltet eine Ersatzlösung bereit. Solche Probleme lassen sich zum Beispiel umgehen, wenn man das Konto mit einem Smartphone-Bezahlsystem wie Google Pay oder Apple Pay verknüpft.

Grundsätzlich gibt es zahlreiche Probleme, die dafür sorgen, dass eine EC-Kartenzahlung abgelehnt werden kann. Schlagen Zahlungen immer wieder fehl, solltet ihr eure Bank kontaktieren. So kann die Karte ausgetauscht werden.

