Maestro vor dem Aus! Hier erfahrt ihr wie es mit den Maestro-Bankkarten weitergeht und welche Alternativen es für euch gibt.

MasterCard Facts

Schon ab dem 1. Juli 2023 müsst ihr auf neue Karten mit Maestro-Funktionen verzichten. Beachtet aber, dass ihr eine EC-Karte, welche die Maestro-Funktion enthält, noch bis zum Ablaufdatum nutzen könnt oder spätestens bis zum Ende von 2027. Selbstverständlich können bis zu diesem Zeitpunkt die Karten noch uneingeschränkt und in vollem Umfang für alle Zwecke verwendet werden. Jede Bank trifft ihre eigenen Entscheidungen, das kann dazu führen, dass der Ausfall der Karte womöglich vorgezogen wird. Jedenfalls ist es ratsam, wenn ihr euch mit eurer Bank in Verbindung setzt und euch genaue Informationen darüber geben lasst, um rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Euer Bankberater kann euch unterstützen, die geeignete Lösung zu finden, sodass ihr Schwierigkeiten gleich vermeiden und ihr eure Zahlungsmittel ungehindert nutzen könnt.

In diesem Video zeigen wir euch den Weg zu Apple Pay:

Warum wird die Maestro-Karte abgeschafft?

Das System sei nicht ausreichend für den Online-Handel geschaffen, und daher nicht mehr ganz zeitgemäß. Es ist jedoch auch denkbar, dass Mastercard ein gesteigertes Interesse daran hat, einen größeren Anteil am Umsatz des weiterhin boomenden Online-Handels zu erhalten und seine Position in diesem Bereich weiter auszubauen. Die Girokarte ist auch ohne die Maestro-Funktion in Deutschland einsetzbar, also könnt ihr in der nächsten Zeit auch gewohnt mit einer Girokarte zahlen und natürlich Geld abheben.

Welche Alternativen zur Maestro-Bankkarte bleiben euch?

Wer nicht auf seine Girokarte verzichten möchte, kann alternativ zu Visa wechseln. Die Karten sind mit dem Maestro-Pendant V-Pay kompatibel. Auf den Karten ist die Funktion mit einem blauen V-Symbol deutlich gekennzeichnet. Oder ihr entscheidet euch lieber für Debitkarten. Diese Zahlungsmethode ist in Europa bereits weitverbreitet und ermöglicht es Karteninhabern, die bargeldlose Zahlung länderübergreifend auch ohne die Zusatzfunktionen Maestro oder V-Pay unbeschwert durchzuführen.

