Als eine der letzten großen Banken Deutschlands will jetzt auch die Postbank Apple Pay einführen und den Dienst auf eine Vielzahl von Privatkunden loslassen.

Apple Facts

Der Bezahldienst Apple Pay brauchte hierzulande seine Zeit, um die anfängliche Skepsis der Deutschen zu überwinden. Nach und nach öffneten sich aber immer mehr Finanzinstitute für den Dienst. Als fünftgrößte Kundenbank Deutschlands ebnet jetzt offenbar auch die Postbank den Weg und macht Apple Pay damit bald für unzählige weitere Privatkunden verfügbar.

Apple Pay ist für euch noch Neuland? Kein Problem! Im Video erfahrt ihr, wie ihr auf dem iPhone eine neue Karte hinzufügt.

Wann kommt Apple Pay bei der Postbank zum Einsatz?

Postbank-Kunden hatten im Hinblick auf den Einsatz von Apple Pay bisher noch das Nachsehen. Denn die Bank bot Apples digitalen Bezahldienst für das iPhone und iPad schlichtweg nicht an. Wie Macwelt berichtet, soll sich das aber noch in diesem Jahr ändern.

Demnach habe die Pressestelle der Postbank auf Nachfrage mitgeteilt, Apple Pay in der zweiten Jahreshälfte 2023 einführen zu wollen. Ein genaues Datum nennt die Zweigniederlassung der Deutschen Bank bisher nicht. Zu gegebener Zeit wolle sie ihre Kunden aber über das neue Angebot informieren.

Apple Pay: Akzeptanz in Deutschland brauchte Zeit

Apple Pay hatte in Deutschland gewiss keinen einfachen Start. Die Einführung erfolgte hierzulande erst im Dezember 2018 und damit rund vier Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung in den USA. In Apples Heimatmarkt feierte der Dienst schon zusammen mit dem iPhone 6 seine Premiere. Deutsche Nutzer hingegen waren erst nach Einführung des iPhone XS und XR am Zuge.

Zu den ersten großen Bankinstituten, die Apple Pay in Deutschland unterstützten, gehörten die Hypovereinsbank und die Deutsche Bank. Die Sparkasse band den Bezahldienst erst 2019 an. Ab August 2020 ließ sich Apple Pay dann auch in Kombination mit der Girocard nutzen, wenngleich auch vorerst nur in lokalen Geschäften. Für Online-Bezahlungen mussten sich die Anwender jedoch noch ein weiteres Jahr gedulden.

Apple Pay erschließt viele neue Privatkunden über die Postbank

Dass Apple Pay demnächst auch für Postbank-Kunden verfügbar ist, dürfte viele Anwender erfreuen. Denn mit einem Marktanteil von sieben Prozent handelt es sich schließlich um die fünftgrößte Kundenbank Deutschlands. Gerade für Privatkunden ist die Postbank hierzulande eines der beliebtesten Finanzinstitute. Wie das Unternehmen selber mitteilt, verfügt es bundesweit über rund 600 eigene Filialen, die von weiteren 2.000 Partnerfilialen der Deutschen Post ergänzt werden.

Und auch die Akzeptanz des drahtlosen Bezahldienstes Apple Pay hat hierzulande deutlich zugenommen. Inzwischen bieten 44 Prozent aller Offline-Händler ihren Kunden an, über den Dienst zu bezahlen. Beim Online-Shopping sind es bisher erst 15 Prozent. Hinsichtlich der globalen Verbreitung von Apple Pay landet Deutschland damit immerhin auf dem sechsten Platz. Lediglich in den USA, Frankreich, Kanada, Österreich und den Niederlanden ist der Dienst noch beliebter.

