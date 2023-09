Keine Kartenzahlung möglich im Restaurant & Co.: Was ist der Grund?

Für einen Teil der deutschen Einwohner heißt es „nur Bares ist Wahres“, ein anderer Teil würde gerne komplett auf Münzen und Scheine im Portemonnaie verzichten. Auch wenn die Zahlung mit einer Geldkarte fast überall möglich ist, gibt es einige Restaurants und andere Läden, die die Kartenzahlung strikt ablehnen. Was könnten die Gründe sein?

Oft prangt bereits am Eingang ein Schild mit der Aufschrift „Keine Kartenzahlung möglich“. Das kann verschiedene Gründe haben, die vom Betreiber abhängig sind.

Warum kann man nicht mit Karte zahlen?

Ein Recht auf Kartenzahlung gibt es nicht. Jeder Händler hat das sogenannte „Recht auf Vertragsfreiheit“ und kann demnach die Bedingungen für den Zahlungsweg für seinen Laden selbst bestimmen. Wird eine Kartenzahlung verweigert, kann das verschiedene Ursachen haben:

Für jeden Zahlungsvorgang per Karte fallen Gebühren an. Je nach Anbieter liegen diese bei Kreditkarten bei 1 bis 3 Prozent der Rechnungssumme, bei Debit- und „EC“-Karten bei 1 Prozent (Quelle: MDR). Einen Pauschalbetrag pro Kartenzahlung gibt es in der Regel nicht mehr. Die Gebühren wollen Restaurant-Besitzer und andere Betreiber aber trotzdem vermeiden. Auch Anbieter von Kartenlesegeräten wollen Geld sehen und verlangen Gebühren für die Bereitstellung und Wartung von Terminals.

Das Kartenlesegerät benötigt eine Verbindung zum Datennetz, damit die Transaktion durchgeführt werden kann. Einige Betreiber geben eine schlechte Internetverbindung als Grund dafür an, dass Kartenzahlungen technisch nicht möglich seien.

Einige Betreiber können auch Sorgen haben, dass Kartenlesegeräte kaputtgehen und dadurch zusätzliche Aufwände entstehen können. 2022 gab es deutschlandweit einen großen Ausfall von Kartenlesegeräten eines bestimmten Herstellers. Damals konnten Läden mit den entsprechenden Geräten über mehrere Tage hinweg keine Kartenzahlung anbieten (Quelle: Spiegel.de).

Manchmal wird auch angeführt, dass durch die Kartenzahlung die Trinkgeldeinnahmen sinken.

In der Theorie könnten Betreiber die Kartenzahlung vermeiden, um Einnahmen am Finanzamt vorbeizuverdienen. Nach dem Bundesrechnungshof wurden etwa 2015 30 Prozent der Einnahmen nicht in der Buchhaltung registriert und somit auch nicht ordentlich versteuert. Das ergibt dem Finanzamt einen Schaden in Höhe von 10 Milliarden Euro (Quelle: MoPo).

Manch einem Restaurant-Betreiber ist die Verwaltung von Kartenzahlungen auch zu komplex . Abrechnungen müssen digital eingesehen werden und Gebühren und Transaktionen sind nicht immer durchsichtig.

Auch Datenschutzgründe sind möglich, schließlich bleibt die Unsicherheit, was mit den Bezahldaten im Hintergrund passieren könnte.

Warum kann man so oft nicht mit Karte zahlen?

Bei manchen Läden wie Kiosken ist eine Kartenzahlung auch erst ab einem Mindestbetrag wie 10 Euro möglich. Einigen Quellen zufolge ist diese Grenze unnötig, schließlich fällt kein Fixbetrag pro Kartenzahlung an, sondern eine Gebühr, die sich am Umsatz orientiert. Es gibt aber auch andere Quellen, die 10 Euro als den Mindestbetrag ansehen, nach beim sich die Kartenzahlung für den Betreiber erst lohnt.

Keine Kartenzahlung, kein Bargeld dabei – und nun?

Manchmal stellt man erst fest, dass keine Kartenzahlung möglich ist, wenn man bezahlen will. Was kann man in solchen Fällen tun?

Einfach weggehen und die Rechnung nicht bezahlen dürft ihr natürlich nicht , vor allem dann, wenn ordentlich mit einem Schild darauf hingewiesen wurde, dass keine Kartenzahlung möglich sei. Ihr seid schließlich zur Zahlung verpflichtet und macht euch nach § 280 StGB strafbar, wenn ihr diese Pflicht nicht erfüllt.

Sprecht mit dem Kassierer oder dem Personal eine Lösung ab. Ihr könnt zum Beispiel einen Pfand wie euren Führerschein hinterlegen und euch zu einem nahegelegenen Geldautomaten begeben. Den Personalausweis solltet ihr hingegen lieber nicht aus er Hand geben.

Alternativ hinterlasst ihr eure Personalien und bittet darum, die Rechnung nachträglich zu bezahlen.

. Auch eine Bezahlung per Lastschrift könnt ihr mit dem Betreiber ausmachen.

So solltet ihr auch vorgehen, wenn der Betreiber eine Kartenzahlung zwar ermöglicht, eure Geldkarte aber nicht funktioniert.

