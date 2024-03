Amazon erstattet Preisdifferenz: Ihr könnt unbeschwert bei Oster-Angeboten zuschlagen

Die Oster-Angebote sind gestartet. Da fragt ihr euch sicher zurecht, ob ihr zuschlagen oder lieber auf ein besseres Angebot warten sollt. Amazon nimmt euch diese Last von den Schultern und macht ein tolles Angebot.

Amazon Facts

Amazon gibt euch automatisch Geld zurück

Bei Amazon laufen zwischen dem 20. und 25. März die Oster-Angebote. Viele Menschen, wie auch ich, sind verunsichert. Sollte man direkt zuschlagen, wenn ein Angebot gut ist, oder wird der Preis mit der Zeit noch besser? Die Antwort ist ganz leicht: Schlagt zu! Amazon erstattet euch nämlich die Preisdifferenz automatisch, wenn der Preis bis zum 1. April 2024 weiter sinkt.

Anzeige

Konkretes Beispiel: Ihr kauft euch heute einen Amazon Echo Dot (bei Amazon anschauen) und der Preis sinkt später noch einmal um 5 Euro. Dann bekommt ihr von Amazon automatisch diese 5 Euro zurück. Ihr müsst selbst nichts dafür tun und der Erstattung hinterherlaufen, wie man es von anderen Unternehmen kennt. Amazon gibt euch ohne euer Zutun das Geld zurück und ihr bekommt den besten Preis bis zum 1. April 2024. Das gilt für alle Angebote, die über die Oster-Angebote-Sonderseite mit entsprechendem Logo angeboten werden (bei Amazon anschauen).

Demnach könnt ihr ohne Angst vor tieferen Preisen einfach bei Amazon shoppen. Sinkt der Preis, dann erhaltet ihr die Differenz zurück. Ihr werdet per E-Mail informiert, wenn das der Fall ist. Gilt selbstverständlich nur bei Käufen von Amazon und nicht von anderen Händlern. Ihr könnt also nicht zu Amazon gehen und sagen, dass ein Produkt bei MediaMarkt günstiger geworden ist.

Anzeige

Die besten Tipps für den Black Friday:

6 essenzielle Tipps für Black-Friday-Schnäppchen Abonniere uns

auf YouTube

Amazon ist auch sonst sehr kulant

Dass ihr während der Oster-Angebote automatisch die Preisdifferenz von Amazon zurückbekommt, ist eine tolle Aktion. So könnt ihr unbeschwert shoppen. Doch auch außerhalb eines solchen Shopping-Events ist Amazon sehr kulant, wenn ein Preis deutlich sinkt und ihr euch noch in der Zeitspanne befindet, wo ihr ein Produkt zurückschicken könnt. Meist bekommt ihr die Differenz dann auch erstattet, denn Amazon will Rücksendungen und Kosten vermeiden. So ist zumindest meine Erfahrung.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.