iPhone 15 Plus im Preisverfall: Apples großes Ding ist ein echtes Schnäppchen

Dem Trend zu größeren Smartphone-Displays kann sich auch Apple nicht entziehen. Das iPhone 15 Plus ist die Antwort darauf, will aber auch bezahlt werden. Jetzt erreicht das Handy endlich ein sehr attraktives Preisniveau und ist für noch mehr Menschen erreichbar.

Apple selbst senkt den Preis seiner aktuellen Geräte gewöhnlich nicht. So kostet auch das iPhone 15 Plus mit dem praktischen 6,7-Zoll-Display im Apple Store nach wie vor mindestens 1.099 Euro – so wie bereits zum Verkaufsstart im September letzten Jahres. Doch wer klug ist, der kauft nicht unbedingt beim Hersteller direkt. Im freien Handel zahlt ihr nämlich mittlerweile weitaus weniger. Wer da noch freiwillig die offizielle Preisempfehlung von Apple hinlegt, ist selbst schuld.

Aktuelle Preisentwicklung des iPhone 15 Plus

Werfen wir einen Blick auf den aktuellen Preisverfall. Schon Ende letzten Jahres kam es zu einem regelrechten Rutsch. Gegenwärtig hat sich der Bestpreis des Modells mit 128 GB Speicher bei rund 900 Euro eingependelt – 200 Euro günstiger als bei Apple direkt. Wer so viel sparen will, der muss dann bei eher unbekannten Händlern beziehungsweise bei eBay zuschlagen (bei eBay ansehen).

Aber auch bei renommierten und großen Händlern zahlt ihr meist weniger als 970 Euro (bei Amazon ansehen). Gut und gerne mindestens 130 Euro gegenüber dem offiziellen Preis lässt sich also immer sparen. Nachteile beinhaltet der Kauf abseits von Apple übrigens nicht, gelten Herstellergarantie und Händlergewährleistung doch gleichermaßen.

Hält länger durch:

iPhone 15 Plus – Apples Werbespot

Vorteile des iPhone 15 Plus

Doch für wen lohnt sich so ein iPhone 15 Plus überhaupt? Technisch unterscheidet sich das größere Modell nicht wirklich vom regulären iPhone 15. Kamera, Chip und Speicherausstattung sind identisch. Auch das robuste Aluminiumgehäuse mit durchgefärbtem Glas auf der Rückseite ist identisch. Doch es gibt zwei große Vorteile gegenüber dem normalen iPhone 15:

Das 6,7-Zoll-Display ist ganze 1,52 Zentimeter größer in der Diagonalen als das 6,1-Zoll-Display des Standardmodells. Klingt erst mal wenig, ist in der Welt der Smartphones aber ein sichtbarer Unterschied. Wer mehr Platz auf seinem iPhone will, nicht aber gewillt ist, gleich mehrere hundert Euro mehr fürs iPhone 15 Pro Max auszugeben, der kommt ums iPhone 15 Plus nicht herum. Die Akku-Leistung: Das iPhone 15 Plus hält richtig lange durch. In einem Praxistest konnte es sogar alle anderen Modelle des iPhone 15 bei der Ausdauer schlagen. Wer sein Smartphone intensiv über den Tag verwendet, sollte demzufolge vielleicht lieber gleich das Plus-Modell wählen.

Einen Nachfolger fürs iPhone 15 Plus wird Apple frühestens im September 2024 präsentieren. Zwar ist das iPhone 16 Plus dann nochmals besser, wird zunächst aber auch wieder mehr kosten als das iPhone 15 Plus aktuell im freien Handel. Zurückhalten mit dem Kauf müsst ihr euch also derzeit nicht.