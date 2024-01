iPhone 15: Ein Modell ist aktuell Apples großer Favorit

Das iPhone 15 erfreut sich allgemein großer Beliebtheit. Vier Modelle des Handys stehen zur Auswahl, doch nur eine Variante ist wohl Apples momentaner Favorit. Für den Hersteller gibt es einen Grund für diese Bevorzugung und warum das Plus-Modell gegenwärtig sogar mit einem eigenen Werbespot bedacht wird.

Apple Facts

iPhone 15 Plus: Apples unangefochtener Akku-König

Kundinnen und Kunden haben die Wahl und können sich entweder für ein reguläres iPhone 15, das größere Plus-Modell oder für eine der beiden Profi-Varianten entscheiden. Gute Gründe gibt es für alle Geräte. Doch nur das iPhone 15 Plus wird von Apple derzeit in Stellung gebracht und in einem neuen witzigen Werbespot beworben:

iPhone 15 Plus – Apples Werbespot

Apple konzentriert sich im Spot voll und ganz auf die Akkulaufzeit des iPhone 15 Plus. Dieses profitiert spürbar von der höheren Kapazität des Akkus aufgrund der Größe des Geräts. Im Video sehen wir, wie ein Mann ein Kind mit dem Handy aufnimmt, das Kind versucht, ein Holzbrett mit der Hand zu zerbrechen. Doch diese Bemühungen sind bis in die Nacht hinein erfolglos. Das iPhone macht trotzdem nicht schlapp. Die Botschaft: Dank des leistungsfähigen Akkus kann das iPhone 15 Plus stundenlang Videos aufnehmen.

Anzeige

Apple übertreibt nicht

Kein hohles Versprechen, denn bereits kurz nach Marktstart im September 2023 konnte das iPhone 15 Plus seine Ausdauer unter Beweis stellen. Unter anderem der YouTuber Arun Maini der den Kanal „Mrwhosetheboss“ betreibt, schickte die neuen und auch ältere iPhones ins Akku-Rennen. Bei einem simulierten täglichen Nutzungsmuster mit den verschiedensten Aufgaben stand am Ende das iPhone 15 Plus mit großen Abstand als Sieger fest.

Anzeige

Erst nach weit über 13 Stunden ging dem Handy der Strom aus. Der Zweitplatzierte, ein iPhone 15 Pro Max, machte schon beinahe zwei Stunden früher schlapp.

Anzeige

Nicht vergessen, im September kommt der Nachfolger:

Apple übertreibt also nicht, wenn es diese Eigenschaft im neuesten Werbespot in den Vordergrund stellt und das iPhone 15 Plus aktuell zum Favoriten erklärt. Allerdings wissen von diesen Vorzügen vielleicht noch zu wenig Kunden, weshalb Apple nunmehr verstärkt die Werbetrommel rührt.