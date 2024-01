Pixel Watch 3: Google soll großen Kritikpunkt der Watch 2 beseitigen

Google hat mit der Pixel Watch 2 vor einigen Monaten die zweite Generation seiner Smartwatch auf den Markt gebracht und schon viele negative Punkte der ersten Generation beseitigt. Aber einen Nachteil hat Google bislang beibehalten. Das soll sich mit der Pixel Watch 3 ändern.

Google Pixel Watch 3 in zwei Größen erwartet

Google bietet die Pixel Watch und Pixel Watch 2 (Test) nur in einer Größe mit einem Durchmesser von 41 mm an. Die Uhr wirkt durch das abgerundete Design am Handgelenk recht klein und gefällt so nicht jedem. Laut 9to5Google soll sich das mit der Pixel Watch 3 ändern. Google soll laut neuesten Informationen an zwei Versionen der Smartwatch arbeiten, die sich in der Größe unterscheiden.

Die Quelle verrät nicht, welche Durchmesser Google mit der neuen Uhr abdecken möchte. Vermutlich bleiben die 41 mm erhalten und es könnte eine größere Version mit 45 mm dazukommen. Damit würde Google eine direkte Alternative zur Apple Watch 9 anbieten, die in diesen Größen verkauft wird.

Eine größere Pixel Watch 3 würde nicht nur an bestimmten Handgelenken besser passen, sie könnte auch technische Vorteile bieten. Ein Display mit mehr Bildschirmdiagonale kann besser abgelesen werden. Besonders beim Sport habe ich mit der Pixel Watch 2 da so meine Schwierigkeiten. Weiterhin könnte ein größeres Gehäuse mehr Platz für beispielsweise einen üppigeren Akku bieten.

Im Video stellen wir euch die Google Pixel Watch 2 vor:

Wann kommt die Pixel Watch 3?

Google hat die Pixel Watch 2 zusammen mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro Anfang Oktober 2023 zum Preis von ab 399 Euro vorgestellt. Mittlerweile ist die Smartwatch für unter 300 Euro zu haben (bei Amazon anschauen). Es ist also damit zu rechnen, dass die Pixel Watch 3 in vermutlich zwei Größen im Oktober 2024 zusammen mit den Pixel-9-Smartphones vorgestellt wird. Bis dahin dürften noch viele weitere Details zu den neuen Pixel-Produkten durchsickern. So war es zumindest in den letzten Jahren.

