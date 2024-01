Samsung Galaxy S24: Besitzer haben in WhatsApp einen großen Vorteil

Samsung hat mit Galaxy AI KI-Funktionen eingeführt, die zuerst auf den Galaxy-S24-Smartphones zum Einsatz kommen. Viele Features sind bereits bekannt, doch erst jetzt, wo erste Tester die erhalten haben, kommen auch kleinere Verbesserungen zum Vorschein. Beispielsweise in WhatsApp, wie jemand mit einem Galaxy S24 Ultra zeigt.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S24 übersetzt in WhatsApp besser als Google

Samsung und Google arbeiten bei der Galaxy AI zwar eng zusammen, die finale Umsetzung auf den Galaxy-S24-Smartphones ist aber etwas anders als bei den Pixel-Handys. Das südkoreanische Unternehmen hat sich mehr Gedanken gemacht, wie man die neuen Funktionen so alltagstauglich wie möglich integrieren kann. Und das sieht man besonders in Apps wie WhatsApp. Chattet ihr dort nämlich mit jemandem, der eine andere Sprache spricht, dann übersetzt das Samsung-Handy die Konversation nicht nur in eure Sprache, sondern lässt das Original auch noch stehen:

Google übersetzt Text seit dem Pixel 6 zwar auch in Apps wie WhatsApp, dort wird aber der Chat in eure Sprache verändert und ihr seht das Original nicht mehr. Besonders für Menschen, die die Sprache halbwegs können oder sie lernen wollen, ist der Weg von Samsung deutlich besser. So könnt ihr das Original und die Übersetzung zusammen sehen. Ich nutze die Funktion mit dem Übersetzung von WhatsApp-Nachrichten im Grunde täglich seit dem Pixel 6 Pro (Test). Entsprechend habe ich den Unterschied direkt gesehen und bin sehr angetan davon. Vielleicht lässt sich Google davon inspirieren und übernimmt die Lösung von Samsung. Aktuell nutze ich das Pixel 8 Pro (Test) und würde das sehr begrüßen.

Anzeige

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Bestes Handy? SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S24 hat noch viel mehr drauf

Das Übersetzen von Texten in WhatsApp ist dabei eine der leichtesten Übungen des Galaxy S24. Die neuen Smartphones können sogar Telefongespräche in Echtzeit übersetzen oder dienen euch unterwegs als Dolmetscher. Das alles funktioniert ohne eine Verbindung zum Internet, wenn ihr euch die Sprachpakete vorher herunterladet. Das Handy eignet sich also perfekt zum Reisen. Aktuell bekommt ihr kostenlos doppelten Speicherplatz von Samsung geschenkt (bei Samsung anschauen).

Anzeige

Samsung Galaxy S24 Ultra Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2024 11:02 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.