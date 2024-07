Fantasy-Meisterwerk auf Steam reduziert: Fan-Liebling jetzt 66 Prozent günstiger

Steam spendiert euch aktuell einen Mega-Rabatt auf eines der beliebtesten Fantasy-Spiele der Plattform – das umjubelte Roguelike Slay the Spire ist momentan um satte 66 Prozent im Preis reduziert.

Mittlerweile sind über 5 Jahre seit dem Release von Slay the Spire vergangen und die Fantasy-Mischung aus Kartenspiel und Roguelike hat sich seitdem eine Ausnahmestellung in der Steam-Community erarbeitet. Wenn ihr das gehypte Spiel bislang noch nicht ausprobiert habt, dann ist jetzt die richtige Zeit gekommen. Ihr könnt es euch auf der PC-Plattform für nur 7,81 Euro sichern.

Slay the Spire: Steam-Liebling ist ein Muss für Fantasy-Fans

In Slay the Spire müsst ihr einen Turm erklimmen und dabei zahlreiche verschiedene Kreaturen per Deckbuilding überwältigen. Was zunächst einfach klingt, stellt sich im Spiel durchaus kompliziert dar, denn eure Gegner verlangen euch alles ab und die Herausforderungen beim Aufstieg werden prozedural generiert – ihr könnt euch also bei zukünftigen Versuchen nicht auf bisherige Erfahrungen verlassen. Stattdessen müsst ihr stetig euer Kartendeck verbessern und ausbauen, mächtige Relikte finden und taktisch vorgehen, um euer Ziel zu erreichen.,

Schaut euch hier den Trailer zu Slay the Spire an:

Auf Steam zählt Slay the Spire zu den absoluten Highlights – 97 Prozent von über 136.000 Einschätzung geben dem Spiel den Daumen nach oben. Bewertung also äußerst positiv. Bis zum 11. Juli 2024 könnt ihr euch das Highlight auf der Plattform jetzt noch mit einem 66-Prozent-Rabatt für 7,81 Euro statt 22,99 Euro schnappen (auf Steam ansehen).

Steam-Bestseller: Fantasy-Highlights stark reduziert

Slay the Spire ist nicht das einzige beliebte Fantasy-Spiel, das auf Steam derzeit einen satten Rabatt vorzeigen kann. Fans von Tolkiens Herr-der-Ringe-Universum können sich derzeit zum Beispiel den RPG-Kracher Mittelerde: Schatten des Krieges für nur 1,99 Euro schnappen. Auch der düstere Aufbau-Tipp Against the Storm bietet Genre-Freunden derzeit viel für besonders wenig Geld.

Steam bietet zum Glück immer wieder starke Rabatte an – manche Spiele sind dabei gefühlt fast ständig im Preis reduziert:

