Massiver Rabatt auf Steam: Gehypte Strategie-Sandbox 90 Prozent günstiger

Falls ihr Strategie-Fans seid und besonders Sandbox-Simulationen mögt, so müsst ihr unbedingt dieses Kultspiel auf Steam ausprobieren. Ihr werdet auch nur 3 Euro bezahlen, wenn ihr euch beeilt.

Prison Architect für nur 2,49 Euro – jetzt im Steam Summer Sale

Auf Steam sind gerade jede Menge Spiele stark reduziert im Angebot – darunter auch die berüchtigte Sandbox-Simulation Prison Architect. Um ein erfolgreicher Gefängniswärter zu werden, müsst ihr momentan nur 2,49 Euro zahlen, da das Spiel um ganze 90 Prozent reduziert ist. Das Angebot gilt noch bis zum 11. Juli.

Schaut in den Gameplay-Trailer zu Prison Architect:

Prison Architect: Offizieller Gameplay-Trailer

Was genau ist Prison Architect?

Wie der Name schon verrät, müsst ihr in Prison Architect ein Gefängnis bauen und die Insassen sowie die Wärter managen. Ihr sollt genug Geld einnehmen, um effektiv bauen zu können; ihr müsst die Moral der Insassen im Auge behalten sowie ihr Wohlbefinden und trotzdem sicherstellen, dass kein Ausbruch möglich ist.

Wie ihr all diese Ziele vereint, ist ganz euch überlassen. Allerdings solltet ihr auf alles vorbereitet sein, denn dieses Spiel wird es euch nicht so leicht machen. Könnt ihr das perfekte Gefängnis bauen – und ist das überhaupt möglich in dieser, unserer gar nicht so unähnlichen, Welt?

Für die PlayStation gibt es sogar noch eine Disk-Version des Spiels:

Prison Architect ist eine tiefe Sandbox-Simulation, bei der ihr euer Gefängnis von Grund auf aus dem Boden hauen müsst. Da reicht es übrigens nicht, ein paar Zellen und Überwachungskameras zu setzen – ihr müsst euch auch um Elektrizität und Wasser kümmern. Außerdem geht es nicht nur darum, die Gefangenen einzusperren. Sie müssen rehabilitiert werden, wobei Bildung und Therapie helfen können. Die richtige Balance zu finden ist etwas, das ihr nur mit Übung hinbekommen werdet.

Prison Architect ist 2015 erschienen und wird noch immer kräftig auf Konsole und PC gespielt. Übrigens soll bald auch der zweite Teil des Strategie- und Management-Spiels erscheinen.

