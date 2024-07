Gratis bei Epic: Sichert euch ein Action-Rollenspiel mit spektakulären Luftkämpfen

Diese Woche bekommt ihr im Epic Games Store das Spiel The Falconeer kostenlos. Das Rollenspiel eines Solo-Entwicklers bietet spannende Dogfights, aber eben nicht mit einem Kampfjet, sondern einem Vogel.

In The Falconeer übernehmt ihr die Rolle eines Kriegers des Himmels und die Zügel eines riesigen Falken. Das Spiel stammt vom niederländischen Entwickler Tomas Sala, den Skyrim-Fans vielleicht von der Mod Moonpath to Elsweyr kennen. Mit The Elder Scrolls hat das Epic-Gratis-Game dieser Woche aber nichts zu tun.

Um das Spiel zu bekommen, müsst ihr euch im Epic Launcher oder der Store-Website einloggen und The Falconeer zu euerer Bibliothek hinzufügen. Ihr habt dafür bis zum 11. Juli 2024 um 17:00 Uhr Zeit.

The Falconeer: Trailer für Xbox Series X

Wie spielt sich The Falconeer?

Auf dem Rücken eines großen Kriegsvogels erkundet ihr eine offene Fantasy-Welt, die aus Meeren und Inseln besteht und den Namen Ursee trägt. Ihr erledigt Haupt- und Nebenmissionen und könnt euch dabei verschiedenen Fraktionen anschließen.

Kern-Element sind die Luftkämpfe, ihr umkreist eure Feinde, weicht ihren Angriffen aus und geht mit euren auf dem Rücken des Vogels montierten Schusswaffen selbst zum Angriff über. Ihr beschützt Schiffe auf den Meeren gegen Piraten, Kraken und andere Ungeheuer. In der Luft bekämpft ihr den mysteriösen Mancer-Orden und weitere Schrecken.

Ihr könnt euren Falken mit neuer Ausrüstung upgraden und so euren Vorlieben anpassen. Neue Items bekommt ihr bei Außenposten, deren Vertrauen ihr euch über Missionen aber auch erst verdienen müsst. Die für den Kauf benötigte Währung sind sogenannte Splitter.

The Falconeer ist ein reines Singleplayer-Spiel, das auf der Unity-Engine basiert und im Jahr 2021 für einen BAFTA-Award nominiert war. Ihr könnt mit Maus und Tastatur spielen – ein Controller oder sogar ein Joystick werden ebenfalls unterstützt. Übrigens: Es gibt gleich zwei Addons, die bei Epic Games zurzeit um 80 Prozent reduziert sind. Wenn euch also das Hauptspiel gefällt, könnt ihr zusätzliche Missionen und Geschichten spielen.

