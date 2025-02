Statt 15,99 Euro: Epic verschenkt Action-Adventure, das ihr am Wochenende durchspielen könnt

Na? Noch keine Ahnung, was ihr am Wochenende zocken sollt? Dann lohnt sich eventuell ein Abstecher in den Epic Games Store für euch. PC-Spieler können dort kostenlos das magische Action-Adventure Mages of Mystralia abstauben – und mit einer Spielzeit von etwa zehn Stunden direkt am Wochenende durchballern. Den Trailer zum Spiel gibt’s ganz oben zu sehen.

Epic Games Store verschenkt Mages of Mystralia

Der Epic Games Store hat mal wieder die Spendierhosen an. Während Smartphone-Gamer sich über zwei echte Star-Wars-RPG-Klassiker freuen können, gibt’s für PC-Spieler ein kompaktes Indie-Abenteuer abzustauben. Mages of Mystralia wird vom 27. Februar 2025 bis zum 6. März 2025 verschenkt – normalerweise müsst ihr für das Action-Adventure 15,99 Euro blechen.

Im Spiel navigiert ihr die Protagonistin Zia in einer isometrischen Perspektive durch die Spielwelt und nutzt allerlei Zauber, um eure Gegner über den digitalen Jordan zu schicken. Der Clou an der Sache: Ihr könnt eure Magie aus unterschiedlichen Komponenten selbst kombinieren und somit eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ein Konzept, das auch schon in der ebenfalls sehr empfehlenswerten Magicka-Reihe für Abwechslung und massig Chaos gesorgt hat.

Das Zusammenstellen eigener Zauber ist eines der Kernsysteme von Mages of Mystralia. (© Borealys Games)

Wenn ihr gerade nicht dabei seid, eure Gegner mit Feuerbällen zu grillen, löst ihr in der Spielwelt einige Rätsel, um weiter im Spiel voranzuschreiten oder stellt euch Bossgegnern, die euer Können regelmäßig auf die Probe stellen.

Für wen lohnt sich Mages of Mystralia?

Mit einer Spielzeit von etwa acht bis zehn Stunden lohnt sich das Indie-Action-Adventure vor allem für Spieler, die etwas für zwischendurch oder fürs Wochenende suchen (Quelle: HowLongToBeat).

Die Spieler auf Steam sind auf jeden Fall recht angetan von Mages of Mystralia. 86 Prozent der über 800 Rezensionen fallen positiv aus (Quelle: Steam). Vor allem das Zauber-Kombinations-System hat es vielen Spielern angetan. Einige Beschwerden gibt es über den Schwierigkeitsgrad. Das Spiel ist den Kritikern zu leicht, was dazu führt, dass es keine große Notwendigkeit gibt, sich tiefgreifend mit dem spannenden Zauber-System zu beschäftigen. Die Gegner lassen sich anscheinend auch mit den Standard-Angriffen ganz gut wegbrezeln.

Dennoch: Wer grundsätzlich Interesse an dem Genre und etwas Zeit zum Verpulvern hat, sollte Mages of Mystralia auf jeden Fall eine Chance geben.

Auf der Suche nach weiteren Gratis-Spielen? Wir haben da ein paar echte Perlen für euch ausgegraben:

